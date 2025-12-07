किशोरी से दुष्कर्म के बाद आरोपी ने पेड़ में फंदा लगाकर की आत्महत्या, शव देख मची सनसनी
एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। किशोरी से दुष्कर्म के बाद आरोपित ने खेत में लगे बबूल के पेड़ में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब किसानों ने युवक का शव फंदे में लटका देखा तो उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलने पर फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
थाना बिवांर के एक गांव निवासी महिला ने दी गई तहरीर में बताया कि उसके पति दिल्ली में रहकर मजदूरी करते हैं। महिला ने बताया कि शनिवार को उनके गांव निवासी एक युवक के घर तेलीभोज का कार्यक्रम था, जिसमें वह उसके बच्चे गए थे। वहीं पड़ोस का आलोक उर्फ सतीश प्रजापति भी आया था।
शनिवार की रात करीब आठ बजे उसने उसकी दस वर्षीय बेटी को घर जाकर दूध दे आने की बात कही, जिस पर उसकी बेटी घर चली गई। काफी देर तक बेटी के न आने पर महिला ने अपने देवर को आलोक के घर भेजा। लेकिन वह उसकी बेटी नहीं मिली, जिस पर कई जगह खोजबीन की गई, जब कहीं जाकर उसकी बेटी खेतों में मिली। बेसुध हालत में मिली बेटी ने सारी घटना की जानकारी दी और दुष्कर्म करने की बात बताई।
यह भी पढ़ें- हमीरपुर में बैंक कर्मचारी से चिट्टा बरामद, पुलिस ने ब्रांच के बाहर ली तलाशी तो जेब से निकली बड़ी खेप
वहीं इस घटना के बाद आरोपित खेत में लगे बबूल के पेड़ में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह उसका शव फंदे में लटका मिलने से गांव में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची बिवांर पुलिस व फील्ड यूनिट की टीम ने मौके की जांच पड़ताल की और आवश्यक साक्ष्य संकलित किए हैं।
थानाध्यक्ष बिवांर नंदराम प्रजापति ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।