पानी की टंकी से लटका मिला युवक का शव, फोन पर पिता से कहा था-'अभी आ रहा हूं' आई मौत की खबर

संवाद सूत्र, पिपराइच (गोरखपुर)। थाना क्षेत्र के समस्तपुर मुड़िला ग्राम सभा में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब गांव की पानी की टंकी से एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में लटका मिला। मृतक की पहचान विकास उर्फ अभिषेक भारती (22) पुत्र राम अशीष निवासी पुर मुड़िला के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि विकास बुधवार शाम से ही घर से लापता था। देर रात लगभग नौ बजे जब उसके पिता ने फोन किया तो उसने कहा कि "अभी आ रहा हूं" लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। गुरुवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने पानी की ओवरहेड टंकी से युवक का शव लटकता देखा तो शोर मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

ग्रामीणों के अनुसार, विकास गांव में एक डीजे दुकान पर मजदूरी करता था। पिता राजगीर मिस्त्री हैं। दो भाइयों और एक बहन में वह सबसे छोटा था।

गांव में चर्चा है कि विकास का समुदाय विशेष की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों के शादी के लिए तैयार न होने के चलते युवक तनाव में था। हालांकि, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।