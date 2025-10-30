Language
    पानी की टंकी से लटका मिला युवक का शव, फोन पर पिता से कहा था-'अभी आ रहा हूं' आई मौत की खबर

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:28 PM (IST)

    एक हृदयविदारक घटना में, एक युवक का शव पानी की टंकी से लटका हुआ पाया गया। उसने अपने पिता को फोन पर कहा था कि वह तुरंत आ रहा है, लेकिन इसके बाद उसकी मौत की खबर मिली, जिससे परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    मृतक विकास उर्फ अभिषेक भारती। जागरण

    संवाद सूत्र, पिपराइच (गोरखपुर)। थाना क्षेत्र के समस्तपुर मुड़िला ग्राम सभा में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब गांव की पानी की टंकी से एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में लटका मिला। मृतक की पहचान विकास उर्फ अभिषेक भारती (22) पुत्र राम अशीष निवासी पुर मुड़िला के रूप में हुई है।

    बताया जा रहा है कि विकास बुधवार शाम से ही घर से लापता था। देर रात लगभग नौ बजे जब उसके पिता ने फोन किया तो उसने कहा कि "अभी आ रहा हूं" लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। गुरुवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने पानी की ओवरहेड टंकी से युवक का शव लटकता देखा तो शोर मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    ग्रामीणों के अनुसार, विकास गांव में एक डीजे दुकान पर मजदूरी करता था। पिता राजगीर मिस्त्री हैं। दो भाइयों और एक बहन में वह सबसे छोटा था।
    गांव में चर्चा है कि विकास का समुदाय विशेष की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों के शादी के लिए तैयार न होने के चलते युवक तनाव में था। हालांकि, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    थानाध्यक्ष अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।