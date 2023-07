Gorakhpur News: पुलिस पर आरोप लगा युवक ने राप्ती नदी में लगाई छलांग, कूदने से पहले बनाया वीडियो

युवक ने झंगहा पुलिस पर भाई के हत्यारोपितों को बचाने का आरोप लगाया है। उसने नदी में कूदने से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी बुआ को भेजा। इधर नदी में युवक के कूदने की जानकारी होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर उसकी तलाश शुरू कर दी। परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए। उनका कहना है कि भाई की मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई से व असंतुष्ट था।

झंगहा पुलिस पर आरोप लगा राप्ती में कूदा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर जिले के गीडा क्षेत्र के जगदीशपुर फोरलेन पर स्थित राप्ती पुल पर झंगहा क्षेत्र के बोहाबार के जिगर साहनी ने अपनी पल्सर बाइक खड़ी कर नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर एसपी उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी के नेतृत्व में गीडा, रामगढ़ताल, खोराबार और बेलीपार थाने की पुलिस जेनरेटर की रोशनी में युवक की तलाश में जुट गई। उधर, घटना की जानकारी होने के बाद स्वजन भी पहुंच गए, उन्हें पुल पर जिगर का बाइक व चप्पलें मिलीं। वीडियो बनाकर बुआ को भेजा बताया जा रहा कि युवक ने नदी में कूदने के पहले एक वीडियो बनाकर अपनी बुआ को भेजा। वीडियो में उसने झंगहा पुलिस पर भाई के हत्यारोपितों को बचाने का आरोप लगाया है। युवक का एक वीडियो इंस्ट्राग्राम पर भी पड़ा है, उसमें भी उसने अंतिम वीडियो की चर्चा की है। उधर, वीडियो देखने के बाद बुआ ने जिगर के पिता भगवानदास साहनी को सूचना दी। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य पुल पर पहुंचे। पिता भगवानदास 20 दिन पहले दुबई चले गए हैं। यह है मामला 22 मई को निवीहवा रेलवे क्रासिंग के फ्लाईवर के पास जिगर के भाई किशन साहनी का शव मिला था। पुलिस ने खुदकुशी की बात करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। स्वजन ने किशन की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाते हुए धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद झंगहा थाना पुलिस ने चार पुरुष और एक युवती के विरुद्ध केस दर्ज किया था। किशन के बड़े भाई जिगर की सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि बुधवार को जिगर ने पुलिसकर्मियों को थोड़ी देर में आने की बात कहकर राप्ती पुल पर पहुंचा था। गिरफ्तारी नहीं होने पर कर रहा था खुदकुशी की बात बताया जा रहा कि जिगर झंगहा पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट था। वह कह रहा था कि उसके भाई की हत्या एक युवती के घरवालों ने की है। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उन्हें बचाने में लगी है। वह घूम-घूमकर कह रहा था कि पुलिस अगर आरोपितों को गिरफ्तार नहीं करती है तो वह खुदकुशी कर लेगा।

Edited By: Pragati Chand