गोरखपुर में हैनियत की हद! युवती के अपहरण के बाद मांग में सिंदूर भरकर किया दुष्कर्म, चार दिन तक बंधक बनाकर रखा

युवती के अपहरण के बाद मांग में सिंदूर भरकर किया दुष्कर्म।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। घर से मंदिर जाने के लिए निकली युवती का पड़ोस में किराये पर रहने वाले देवरिया के युवक ने अपहरण कर लिया। आरोप है कि मांग में सिंदूर भरकर दुष्कर्म किया। चार दिन तक झरना टोला के एक मकान में बंधक बनाए रखा। गुमशुदगी दर्ज कर तलाश में जुटी रामगढ़ताल थाना पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दो दिन पहले युवती को बरामद कर लिया। पीड़ित का बयान दर्ज करने के बाद अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर देवरिया जिले के रहने वाले आरोपित प्रियांशु सिंह को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया। मां के साथ रामगढ़ताल क्षेत्र में रहता है आरोपित प्रभारी निरीक्षक थाना रामगढ़ताल शशिभूषण राय ने बताया कि देवरिया जिले के राघवनगर कालोनी में रहने वाला प्रियांशु सिंह निजी कंपनी में काम करता है। रामगढ़ताल क्षेत्र में किराये पर वह मां के साथ रहता है। पड़ोस की युवती से उसकी जान पहचान थी। चार दिन पहले मंदिर जाने के लिए निकली युवती को घुमाने के बहाने प्रियांशु साथ ले गया और झरना टोला स्थित मकान में बंधक बना लिया। जबरन सिंदूर भरने के बाद की हैवानियत आरोप है कि मांग में जबरन सिंदूर भरने के बाद उसने युवती से दुष्कर्म किया। देर शाम तक युवती के घर न पहुंचने पर खोजबीन में जुटे स्वजन ने रामढ़ताल थाने में गुमशदुगी दर्ज कराई। इस दौरान प्रियांशु ने किराये का कमरा छोड़ दिया और मां के साथ झरना टोला में रहने लगा। संदेह के आधार पर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की तो भेद खुल गया।

