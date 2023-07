Gorakhpur News: मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने तीन घंटे तक किया हैरान, पुलिस को फोन कर बोला- कूदने जा रहा हूं

कुशीनगर का रहने वाला युवक गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर तीन घंटे तक लोगों को हैरान किया। उसने टावर पर चढ़ने के बाद खुद 112 पर फोन करके सूचना दी। कहा कूदने जा रहा हूं। आनन-फानन पहुंची पुलिस ने उसे फोन कर उतरने को कहा तो फोन नीचे फेंक दिया। काफी मशक्कत कर युवक को पुलिस ने नीचे उतारा।

गोरखपुर विवि छात्रावास परिसर में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास के पास स्थित मोबाइल टावर पर शुक्रवार की शाम कुशीनगर जिले का रहने वाला युवक चढ़ गया। डायल 112 पर खुद फोन करके उसने सूचना दी और कहा, कूदने जा रहा हूं। मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने फोन करके उतरने के लिए कहा तो युवक ने मोबाइल फोन नीचे फेंक दिया। तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शाम सात बजे पुलिस ने उसे नीचे उतारा। स्वजन ने मानसिक स्थिति खराब होने की जानकारी देकर युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। यह है मामला कुशीनगर, कसया के अंध्या गांव के रहने वाले वीरेन सिंह का 21 वर्षीय पुत्र दिलीप जयपुर (राजस्थान) के होटल में काम करता था। मारपीट में चोट लगने के बाद वह आठ जुलाई को जयपुर से घर चला आया। स्वजन उसका उपचार करा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह 10 बजे वह घर से 200 रुपये लेकर निकला। शाम चार बजे डायल 112 पर फोन करके दिलीप ने बताया कि विश्वविद्यालय छात्रावास के पास मोबाइल टावर पर चढ़ा है। जल्दी पहुंचिए नहीं तो कूद जाऊंगा। प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट रणधीर मिश्रा व फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फोन करके उससे उतरने के लिए कहा तो पहले उसने मना किया। दोबारा बात करने पर मोबाइल फोन बंद करके टावर से नीचे फेंक दिया। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। स्वजन उसका उपचार कर रहे हैं।

