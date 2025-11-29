लखनऊ में हुई थी कार्यशाला परीक्षा में आएं कम नंबर, जवाब में फेल, एक्सईएन निलंबित
लखनऊ में एक कार्यशाला के बाद परीक्षा में खराब प्रदर्शन और असंतोषजनक जवाब देने पर एक एक्सईएन को निलंबित कर दिया गया। कार्यशाला अभियंताओं के कौशल को बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहे, जिसके चलते यह कार्रवाई हुई।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम में परीक्षण खंड के एक और अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) को निलंबित कर दिया गया है। तकरीबन दो महीने पहले विद्युत परीक्षण खंड के एक्सईएन बनाए गए प्रसून त्यागी को गुरुवार को लखनऊ में कार्यशाला के बाद हुई परीक्षा में काफी कम नंबर मिले थे। इसके बाद चेयरमैन डा. आशीष गोयल ने उनसे परीक्षण खंड से जुड़े सवाल पूछे। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर प्रसून त्यागी को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वाराणसी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
चेयरमैन डा. आशीष गोयल परीक्षण खंड के अभियंताओं को तकनीकी रूप से अपडेट रखने के लिए कार्यशाला का आयोजन कराते हैं। कार्यशाला में विशेषज्ञ इन अभियंताओं को नई तकनीक के बारे में बताते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। गुरुवार को लखनऊ में बिजली निगम के मुख्यालय में परीक्षण खंड के एक्सईएन की कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
इसमें प्रसून त्यागी भी शामिल हुए थे। कार्यशाला के बाद चेयरमैन के निर्देश पर परीक्षा हुई थी। परीक्षा में कार्यशाला में दी गई जानकारी से जुड़े सवाल पूछे गए थे। परीक्षा का परिणाम आया तो प्रसून त्यागी को काफी कम नंबर मिले थे। इसके बाद चेयरमैन ने उन्हें बुलाकर उपकरणों से जुड़े सवाल किए।
इन सवालों का प्रसून त्यागी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। नाराज चेयरमैन ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार से बात की। इसके बाद देर रात एक्सईएन को निलंबित कर दिया गया।
परवेज आलम की जगह आए थे
रद सूची में रखे गए मीटरों को बिजली निगम के पोर्टल पर पंजीकृत करने के मामले में विद्युत परीक्षण खंड प्रथम के तत्कालीन एक्सईएन परवेज आलम को सितंबर में निलंबित कर दिया गया था। परवेज आलम के साथ दो और एक्सईएन को निलंबित किया गया था। तीनों एक्सईएन के निलंबन के बाद नए एक्सईएन की तैनाती हुई थी।
दूसरे एक्सईएन हो गए हैं पास
प्रसून त्यागी के साथ गोरखपुर के कुछ और एक्सईएन भी लखनऊ में हुई कार्यशाला व परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से दूसरे पास हो गए। परिणाम संतोषजनक आने के बाद इन्हें वापस भेज दिया गया।
