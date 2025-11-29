लखनऊ में हुई थी कार्यशाला परीक्षा में आएं कम नंबर, जवाब में फेल, एक्सईएन निलंबित

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम में परीक्षण खंड के एक और अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) को निलंबित कर दिया गया है। तकरीबन दो महीने पहले विद्युत परीक्षण खंड के एक्सईएन बनाए गए प्रसून त्यागी को गुरुवार को लखनऊ में कार्यशाला के बाद हुई परीक्षा में काफी कम नंबर मिले थे। इसके बाद चेयरमैन डा. आशीष गोयल ने उनसे परीक्षण खंड से जुड़े सवाल पूछे। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर प्रसून त्यागी को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वाराणसी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चेयरमैन डा. आशीष गोयल परीक्षण खंड के अभियंताओं को तकनीकी रूप से अपडेट रखने के लिए कार्यशाला का आयोजन कराते हैं। कार्यशाला में विशेषज्ञ इन अभियंताओं को नई तकनीक के बारे में बताते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। गुरुवार को लखनऊ में बिजली निगम के मुख्यालय में परीक्षण खंड के एक्सईएन की कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

इसमें प्रसून त्यागी भी शामिल हुए थे। कार्यशाला के बाद चेयरमैन के निर्देश पर परीक्षा हुई थी। परीक्षा में कार्यशाला में दी गई जानकारी से जुड़े सवाल पूछे गए थे। परीक्षा का परिणाम आया तो प्रसून त्यागी को काफी कम नंबर मिले थे। इसके बाद चेयरमैन ने उन्हें बुलाकर उपकरणों से जुड़े सवाल किए।