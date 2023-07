सुरक्षित होंगी गोरखपुर की बेटियां, सड़कों पर दौड़ेंगी शेरनियां, मनचलो पर लगाएंगी लगाम

महिलाओं व छात्राओं की सुरक्षा के लिए मनचकों पर लगाम कसने को एंटी रोमियो की तैनाती को लेकर दैनिक जगारण में 12 और 13 जुलाई के अंक में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक अपराध इंदू प्रभा ने टीम के साथ बैठक की। उन्होंने एंटी रोमियो व शेरनी दस्ता को जिम्मेदारी समझाई। ऐसे में अब सड़कों पर फिर से शेरनियां दौड़ेंगी।

एसपी क्राइम ने बैठक कर एंटी रोमियो व शेरनी दस्ता को समझाई जिम्मेदारी। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। मनचलों पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर सड़कों पर शेरनियां दौड़ेंगी। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक अपराध इंदू प्रभा ने पुलिस लाइन हाल में एंटी रोमियो व शेरनी दस्ता और महिला सुरक्षा दल की टीम के साथ बैठक की। उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। साथ ही स्कूल, कालेज, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर गश्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान टीम के नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी अपराध ने यह बैठक जागरण में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेने के बाद किया। दैनिक जागरण ने अपने समाचारीय अभियान के तहत 12 जुलाई के अंक में शोहदों से तंग बेटियां, थानों में शांत बैठीं शेरनियां व 13 जुलाई के अंक में सार्वजनिक जगहों से गायब है एंटी रोमिया दस्ता शीर्षक से खबर प्रकाशित की। इसका संज्ञान लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. गौरव ग्रोवर के निर्देश पर एसपी अपराध ने जिले के समस्त थानों में तैनात एंटी रोमियो दस्ता, शेरनी दस्ता और महिला सुरक्षा दल की टीम के साथ बैठक करते हुए उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल खुलने और बंद होने के समय, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, शापिंग माल, सर्राफा बाजार में लगातार गश्त करते रहे। इस दौरान मिलने वाले मनचलों पर प्रभावी रूप से विधिक कार्रवाई करें। उन्होंने थानेदारों को निर्देशित किया कि उनके थानों में शेरनी दस्ते को चलने के लिए दी गयी स्कूटी को सही कराकर दस्ते को सिपुर्द कर दें। शाम के समय एसपी अपराध ने कैंट और कोतवाली थाना क्षेत्र में गश्त कर रही टीम का निरीक्षण भी किया।

