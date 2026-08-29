बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, महिला ने दिया बच्चे को जन्म

संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार, (गोरखपुर)। नई दिल्ली से छपरा जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12566) में शुक्रवार की भोर में महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसव पीड़ा होने पर रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है। रेलवे कंट्रोल रूम की सूचना पर ट्रेन को चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की भोर में 2:43 बजे रुकवाया गया। स्टेशन पर तैनात प्वाइंटमैन हर्ष कुमार ने महिला को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चौरी चौरा पहुंचाया।

बिहार के छपरा (सारण) निवासी किरन पति दशरथ यादव के साथ बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से नई दिल्ली से छपरा जा रहीं थीं। गोरखपुर के पास अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने पति और यात्रियों के सहयोग से ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दे दिया।