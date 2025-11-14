गोरखपुर BRD में महिला की मौत, पति छोड़ भागा, मां के शव से लिपट रोता मिला बच्चा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज में गुरुवार की सुबह एक गंभीर संवेदनहीनता का मामला सामने आया। सिद्धार्थनगर जिले की अनूप नगर निवासी 30 वर्षीय अनीता देवी की उपचार के दौरान मौत के बाद उसका चार वर्षीय बच्चा वार्ड में मां के शव से लिपटकर रोते हुए मिला।

पुलिस की जांच में पता चला कि बच्चे का पिता गोलू मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अनीता उसकी दूसरी पत्नी थी। परिवार के लोगों ने शव ले जाने से इनकार करते हुए बच्चे को साथ रखने से भी मना कर दिया।इसके बाद गुलरिहा पुलिस ने बच्चे को चाइल्ड भेजा।

अनीता देवी को 19 अक्टूबर की सुबह ट्रामा सेंटर के आईसीयू में भर्ती कराया गया था।पेट में गंभीर इंफेक्शन के कारण 20 दिनों तक उनका उपचार चला। गुरुवार सुबह लगभग आठ बजे उनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी गुलरिहा थाना पुलिस को दी।पुलिस जब पंचनामा के लिए जब वार्ड में पहुंची तो चार साल का बच्चा मां के शव पर सिर रखकर रोता मिला।