Gorakhpur News: यहां तो बिना बारिश के टपक रहीं रोडवेज की एसी बसें, भीगने को मजबूर हैं जनरथ के यात्री

रोडवेज बसों की एसी खराब हो चुकी हैं। ऐसे में एसी से पानी गिर रहा है। जिससे सफर के दौरान जनरथ बसों के यात्री भीगने को मजबूर हैं। गोरखपुर- लखनऊ और गोरखपुर-दिल्ली रूट पर चलने वाली जनरथ बसों का वीडिया प्रसारित हुआ है। जिस एसी बस का वीडियो प्रसारित है वह राप्तीनगर डिपो की यूपी 53 डीटी 4772 नंबर की बताई जा रही है।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। बारिश में तो रोडवेज का सफर मुश्किल भरा हो ही गया है। यहां तो बिना वर्षा के ही रोडवेज की एसी बसें टपक रही हैं। वातानुकूलित (एसी) बसों का पूरा किराया देने के बाद भी यात्री भीगने को मजबूर हैं। सीट भी बैठने लायक नहीं बच रही। एसी में भी गर्म हवा से जनरल का अहसास हो रहा है। इंटरनेट मीडिया पर गोरखपुर से लखनऊ जा रही जनरथ और दिल्ली से गोरखपुर आ रही एसी बस की एसी से पानी टपकने का वीडियो प्रसारित होने के बाद सिस्टम पर ही सवाल उठने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि इंटरनेट मीडिया में गोरखपुर से लखनऊ जा रही जिस एसी बस का वीडियो प्रसारित है वह राप्तीनगर डिपो की यूपी 53 डीटी 4772 नंबर की बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि बस की बाईं तरफ वाली सभी सीटों पर पानी टपक रहा है। बस में गिनती के ही यात्री हैं, लेकिन वह भी परेशान हैं। यही स्थिति दिल्ली से गोरखपुर आ रही एसी बस की है। बस की एसी से पानी टपककर पंखा से होते हुए सीटों पर गिर रहा है। इलेक्ट्रिक उपकरणों पर पड़ रहा पानी संरक्षा और सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। पानी से कभी भी शार्ट सर्किट हो सकती है और किसी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बलवती होती है। दस मई को बड़हलगंज के पटना चौराहा पर वाराणसी से गोरखपुर आ रही यूपी 53 डीटी 8033 नंबर की एसी जनरथ बस में आग लग गई थी। संयोग रहा कि बस में सवार 42 यात्रियों की जान बच गई। अधिकतर यात्रियों के सामान जलकर राख हो गए। राप्तीनगर डिपो में 45 एसी जनरथ बसें राप्तीनगर डिपो में 53 एसी जनरथ बसें थीं, जिनमें से लगभग 45 लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज आदि मार्गों पर संचालित हैं। इनमें से अधिकतर बसें जर्जर अवस्था में ही चल रही हैं।

