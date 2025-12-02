Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में जीरो पावर्टी अभियान के तहत जनता के घरों में शौचायल बनवाएगी सरकार, 15 दिन में रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश

    By Arun Chand Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    गोरखपुर में 'जीरो पावर्टी' अभियान के तहत 15,912 शौचालय विहीन परिवारों की पहचान की गई है। डीपीआरओ ने भौतिक सत्यापन का आदेश दिया है, जिसकी रिपोर्ट 15 दि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित जीरो पावर्टी अभियान के तहत जिले में 15,912 ऐसे परिवारों की पहचान की गई है, जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं है। अब इन सभी परिवारों का ग्राम पंचायत स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) नीलेश प्रताप सिंह ने सभी सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को निर्देश जारी किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीपीआरओ ने बताया कि सभी सहायक विकास अधिकारियों को विकास खंडवार लाभार्थियों की सूची और संबंधित यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रभार क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन कराएं और उसकी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें।

    डीपीआरओ ने बताया कि सत्यापन के दौरान प्रत्येक लाभार्थी की स्थिति तीन श्रेणियों अपात्र, पूर्व से प्राप्त और नया आवेदन में दर्ज की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी लाभार्थी के पास शौचालय नहीं है और वह पात्र पाया जाता है, तो उसका आवेदन तुरंत https://sbm.gov.in/ पर कराया जाएगा। इसके बाद पात्र लाभार्थियों की सूची जिला कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि उन्हें व्यक्तिगत शौचालय की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान कर निर्माण कार्य कराया जा सके।