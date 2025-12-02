यूपी में जीरो पावर्टी अभियान के तहत जनता के घरों में शौचायल बनवाएगी सरकार, 15 दिन में रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित जीरो पावर्टी अभियान के तहत जिले में 15,912 ऐसे परिवारों की पहचान की गई है, जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं है। अब इन सभी परिवारों का ग्राम पंचायत स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) नीलेश प्रताप सिंह ने सभी सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को निर्देश जारी किए हैं।

डीपीआरओ ने बताया कि सभी सहायक विकास अधिकारियों को विकास खंडवार लाभार्थियों की सूची और संबंधित यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रभार क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन कराएं और उसकी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें।