बारिश से गोरखपुर में बढ़े हरी सब्जियों के 'भाव', जेब ढीली कर रहे टमाटर, अदरक के साथ परवल और हरा मिर्चा भी

टमाटर और अदरक के दाम तो आम लोगों को रुला ही रहे अब सभी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। लगातार हरी सब्जियों के दामों में आ रही तेजी से लोग परेशान हैं। परवल से लेकर हरा मिर्चा नेनुआ व भिंडी तक में तेजी आई है। पिछले 10 दिनों से सब्जियों में लगातार तेजी बनी हुई है। जिससे गृहणियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से आम जन की बढ़ी परेशानी। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। बारिश के कारण हरी सब्जियों की कीमतों में उछाल जारी है। फुटकर बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर, हरा मिर्चा व अदरक जहां लोगों की जेब ढीली कर रहा है, वहीं परवल से लेकर नेनुआ, भिंडी तक में भी तेजी आई है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आवक कम होने व मंडी में मौसमी सब्जियों की मांग अधिक होना महंगाई की प्रमुख वजह है। बारिश के कारण पिछले करीब 10 दिनों से सब्जियों के दाम में लगातार तेजी बनी हुई है। पहले टमाटर और फिर अन्य सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं। सब्जी विक्रेताओं की मानें तो लोग महंगाई के कारण एक किलो की जगह 250 ग्राम व आधा किलो ही सब्जी ही खरीद रहे हैं। ऐसे में सब्जियां नहीं बिकने के कारण खराब हो रही हैं। फुटकर सब्जी विक्रेता सोनू मझवार ने बताया कि बारिश के सीजन में सब्जियां काफी खराब होती हैं इसलिए दाम बढ़ गए हैं। सब्जियां खेत से ही महंगी मिल रही हैं। अक्सर ही बारिश के दौरान सभी सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं। इस वर्ष बढ़ोतरी अधिक हुई है। वर्षा से किसानों को काफी नुकसान होता है और जितनी मात्रा में सब्जी, मंडी में पहुंचनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए सब्जियां महंगी खरीदकर महंगी ही बेचनी पड़ रही है। आगामी कुछ दिनों में दाम घट जाएंगे। फुटकर में इस भाव बिक रहीं सब्जियां टमाटर 120 -130

परवल 80-100

नेनुआ 50-60

भिंडी 50-60

आलू 25

तुरई 40-50

लौकी 40-50

धनिया पत्ता 200-250

बैंगन 50-60

अदरक 350-400

हरा मिर्चा 100-120

बंडा 35-40 नोट: सब्जियों की कीमत प्रति रुपये किलो है।

Edited By: Pragati Chand