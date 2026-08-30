पहली से गोरखपुर के रास्ते नेपालगंज रोड तक चलेगी ट्रेन, पूर्वांचल को मिली बड़ी सौगात

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नेपाल सीमा नेपालगंज रोड तक आवागमन करने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब लोग ट्रेन के माध्यम से सीधे नेपालगंज रोड तक पहुंच जाएंगे। बहराइच से नेपालगंज रोड के मध्य अमान परिवर्तन (छोटी से बड़ी रेल लाइन) का कार्य पूरा होने के बाद रेलवे प्रशासन ने नेपालगंज तक ट्रेन संचालित करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

गोरखपुर के रास्ते वाराणसी सिटी से बहराइच तक पहले से चल रही ट्रेन का मार्ग विस्तार नेपालगंज रोड तक कर दिया है। अब एक सितंबर से गोरखपुर के रास्ते वाराणसी सिटी से बहराइच होते हुए नेपालगंज रोड तक ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही गोरखपुर से बहराइच के बीच पहले से चल रही 05131/05132 नंबर की स्पेशल ट्रेन का संचालन बंद कर दिया जाएगा। अब 15132/15131 नंबर की ट्रेन प्रतिदिन वाराणसी सिटी से गोरखपुर के रास्ते बहराइच होते हुए नेपालगंज रोड तक चलेगी।