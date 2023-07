Vande Bharat Train Schedule: सप्ताह में छह दिन गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलेगी वंदे भारत, किराया 724 रुपये

रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर- लखनऊ वंदे भारत का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। बस्ती व अयोध्या में दो मिनट रुकेगी। जिससे गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने वाले यात्रियों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी। गोरखपुर से लखनऊ तक चेयरकार का कुल किराया 724 व एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1470 रुपये होगा।

सप्ताह में छह दिन चलेगी वंदे भारत ट्रेन। (फाइल)

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत का शेड्यूल जारी हो गया है। रेलवे बोर्ड की समय सारणी के अनुसार 22549/50 नंबर वाली वंदे भारत सप्ताह में (शनिवार छोड़कर) छह दिन चलेगी। गोरखपुर से लखनऊ तक चेयरकार का कुल किराया 724 व एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1470 रुपये होगा। ये है शेड्यूल वातानुकूलित आठ कोच वाली ट्रेन सुबह 6:05 बजे गोरखपुर जंक्शन से रवाना होगी। 6:52 बजे बस्ती, 8:15 बजे अयोध्या धाम पहुंचेगी। दोनों स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव दो-दो मिनट का होगा। 4:15 घंटे में यात्रा पूरी कर 10:20 बजे यह लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में शाम 7:15 बजे लखनऊ से चलेगी। रात 9:13 बजे अयोध्या तो 10:30 बजे बस्ती पहुंचेगी। गोरखपुर में इसका समय 11:25 बजे है। मनकापुर लेवल क्रासिंग पर ट्रेन को आपरेशनल स्टापेज मिला है, जहां विशेष परिस्थितियों में ठहराव दिया जा सकेगा। कुल किराये में मूल किराया के अलावा जीएसटी, सुपरफास्ट व आरक्षण शुल्क शामिल है। ट्रेन की पहली रेक तीन दिन पूर्व आइसीएफ कोच फैक्ट्री चेन्नई से गोरखपुर पहुंच चुकी है। विशेष वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात जुलाई को गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन विशेष वंदे भारत अपराह्न 3:30 बजे रवाना होकर 08:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। सहजनवां, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, अयोध्या और बाराबंकी सहित कुल सात स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी, जहां इसका स्वागत होगा। प्रधानमंत्री गोरखपुर-लखनऊ के अलावा जोधपुर-अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत ट्रेन को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। नौ जुलाई से गोरखपुर-लखनऊ के बीच इसका नियमित संचालन शुरू हो जाएगा।

Edited By: Pragati Chand