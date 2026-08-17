गार्ड यान में बैठने के लिए नहीं थी कुर्सी तो भड़का ट्रेन मैनेजर, 50 मिनट तक गोरखपुर में खड़ी रही वैशाली एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे रूट की वीआईपी ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस से सुपरफास्ट एक्सप्रेस का तमगा क्या छिना, रेलवे प्रशासन ने भी उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। तभी तो इस ट्रेन के गार्ड यान को एक कुर्सी या टेबल तक नसीब नहीं हो पा रही।

गार्ड (ट्रेन मैनेजर) को बिना कुर्सी के कार्य करना पड़ रहा है। सोमवार को नई दिल्ली से ललितग्राम जा रही 15566 नंबर की वैशाली एक्सप्रेस के गार्ड को जब गोरखपुर में कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने ट्रेन आगे बढ़ाने से ही मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने जब चार्ज लिया है तो गार्ड यान में कुर्सी नहीं थी।

एक कुर्सी उपलब्ध कराया जाए। कुर्सी के इंतजार में वे प्लेटफॉर्म नंबर दो पर खड़े रहे। उन्हें न कुर्सी मिल रही थी और न ट्रेन आगे बढ़ने के लिए सिग्नल मिल पा रहा था। अंतत: कुर्सी नहीं मिली तो वे स्टेशन अधीक्षक को मेमो भेजकर ट्रेन लेकर रवाना हो गए। देवरिया पहुंचने पर उनकी शिकायत सुनी गई, इसके बाद भी स्टेशन प्रबंधन ने उन्हें छोटा टेबल उपलब्ध कराया।

50 मिनट तक खड़ी रही ट्रेन छोटे टेबल पर बैठकर गार्ड ने बरौनी तक ड्यूटी की। स्टेशन प्रबंधन और गार्ड के खींचतान में ट्रेन 50 मिनट प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रह गई। इसका खामिया वैशाली ही नहीं पीछे से आ रही लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के यात्रियों को भी भुगतना पड़ा। लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस भी लगभग एक घंटे विलंब से प्लेटफार्म नंबर दो पर पहुंची। यात्री परेशान रहे।

दरअसल, वैशाली आधा घंटे विलंब से गोरखपुर पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर दो पर गार्ड गार्ड रामाशीष दास ने चार्ज लेने के बाद गार्ड यान में कुर्सी न देख भड़क गए। उन्होंने स्टेशन प्रबंधन से इसकी शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। गार्ड और यात्री प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रहे।

गार्ड ने मेमो में लिखा है कि, ''जो ट्रेन मैनेजर ट्रेन को लेकर आए हैं, वे बिना कुर्सी के गोरखपुर पहुंचे हैं। उन्होंने जब चार्ज लिया है तो गार्ड यान में कुर्सी उपलब्ध नहीं थी। कुर्सी नहीं मिलने के चलते ट्रेन 50 मिनट खड़ी रही। देवरिया में एक छोटा टेबल दिया गया है।''