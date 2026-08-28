एयर चीफ मार्शल की मौजूदगी में माथाबारी में गूंजी देशभक्ति, बेटियों को मिली डिजिटल पंख

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जो सपना है, वही नाम के आगे लिखिए, लेकिन चरित्र को महान बनाइए। माथाबारी के सरस्वती गुरुकुल में गुरुवार को बच्चों के बीच शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का ऐसा संदेश गूंजा, जिसमें लक्ष्य से लेकर चरित्र तक जीवन के कई पहलू जुड़े। 50 से अधिक गांवों से आए विद्यार्थी और ग्रामीण इस संवाद के सहभागी बने।

कार्यक्रम में संस्कृति गुरुकुल के निदेशक व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय सिंह श्रीनेत ने बच्चों को जीवन में उद्देश्य तय करने की सीख दी। उन्होंने भगत सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि जीवन केवल जन्म लेने और व्यक्तिगत सफलता हासिल करने के लिए नहीं है।

महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपने जीवन को किस उद्देश्य के लिए समर्पित करता है। उन्होंने बच्चों से कहा कि कपड़े किसी को महान नहीं बनाते। चरित्र व्यक्ति को महान बनाता है। डिग्री खर्चे का हिसाब है, जबकि इल्म किरदार में दिखाई देता है।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने चरित्र की मजबूती को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताया। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव ग्रामीण बालिकाओं के लिए स्थापित ‘वाग्देवी-ज्ञानवर्धन केंद्र’ का उद्घाटन रहा। डिजिटल लाइब्रेरी को केवल किताबों और कंप्यूटर की सुविधा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसका उद्देश्य ग्रामीण बेटियों को ज्ञान, आधुनिक संसाधनों, आत्मविश्वास और अवसरों से जोड़ना है।

वायुसेना प्रमुख ने केंद्र और रामाश्रय ग्राम विकास केंद्र की गतिविधियों की जानकारी ली। यहां ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तीकरण और सामुदायिक विकास से जुड़े काम हो रहे हैं। बैंकिंग सुविधा, सुरक्षित पेयजल, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, निश्शुल्क दवाएं, विद्यालय, कंप्यूटर केंद्र और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति की प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को अलग रंग दे दिया।

पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले से लेकर आपरेशन सिंदूर तक का घटनाक्रम मंच पर जीवंत किया गया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई और एयर स्ट्राइक के दृश्यों के साथ देश की रक्षा में बलिदान देने वाले जवानों की गाथा भी प्रस्तुत की गई।