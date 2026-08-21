यूपीसीडा की नई पहल, बंद औद्योगिक इकाइयों के भूखंड वापस खरीदेगा प्राधिकरण
यूपीसीडा ने गोरखपुर-बस्ती मंडल और मऊ के 229 ऐसे आवंटियों को नोटिस भेजा है जिनके भूखंड पर औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हुई या लंबे समय से बंद है। प्राधिक ...और पढ़ें
HighLights
यूपीसीडा ने 229 बंद औद्योगिक इकाइयों को नोटिस भेजा।
प्राधिकरण भूखंडों को 90% बाजार मूल्य पर वापस खरीदेगा।
उद्यमियों को फंसी पूंजी वापस मिलने का रास्ता साफ।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लंबे समय से बंद पड़ी और रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के भूखंडों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने कवायद तेज कर दी है। प्राधिकरण ने गोरखपुर-बस्ती मंडल और मऊ के 229 ऐसे आवंटियों को नोटिस भेजा है, जिनके भूखंड पर अभी तक औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हो सकी है या स्थापित इकाई लंबे समय से बंद है। बस्ती में सबसे अधिक 55 उद्यमियों को नोटिस दिया गया है।
यूपीसीडा की नई पहल के तहत ऐसे आवंटियों को भूखंड के लिए खरीदार तलाशने की जरूरत नहीं होगी। यदि उद्यमी बंद या बीमार इकाई को दोबारा संचालित करने की स्थिति में नहीं हैं तो यूपीसीडा प्रचलित बाजार दर के 90 प्रतिशत मूल्य पर भूखंड वापस खरीदने को तैयार है। इससे वर्षों से बंद इकाइयों में फंसी उद्यमियों की पूंजी वापस मिलने का रास्ता साफ होगा।
दरअसल, लखनऊ में हुई यूपीसीडा की बोर्ड बैठक में बंद और रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के भूखंड स्वयं वापस लेने का निर्णय किया गया था। इसी के क्रम में क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे भूखंडों की पहचान कर आवंटियों को नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस में इकाई के बंद या बीमार होने का कारण और वर्तमान स्थिति की जानकारी भी मांगी गई है।
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यूपीसीडा अधिकारियों के अनुसार, नोटिस का जवाब मिलने के बाद प्रत्येक मामले की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद भूखंड वापस लेने या अन्य कार्रवाई के संबंध में मुख्यालय से दिशा-निर्देश मांगे जाएंगे।
बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में 229 आवंटियों को नोटिस भेजा गया है। आवंटियों से फैक्ट्री के बंद या बीमार होने की वजह की जानकारी मांगी गई है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय से गाइडलाइन मांगी जाएगी।
-धर्मचंद, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा