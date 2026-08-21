यूपीसीडा की नई पहल, बंद औद्योगिक इकाइयों के भूखंड वापस खरीदेगा प्राधिकरण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लंबे समय से बंद पड़ी और रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के भूखंडों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने कवायद तेज कर दी है। प्राधिकरण ने गोरखपुर-बस्ती मंडल और मऊ के 229 ऐसे आवंटियों को नोटिस भेजा है, जिनके भूखंड पर अभी तक औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हो सकी है या स्थापित इकाई लंबे समय से बंद है। बस्ती में सबसे अधिक 55 उद्यमियों को नोटिस दिया गया है।

यूपीसीडा की नई पहल के तहत ऐसे आवंटियों को भूखंड के लिए खरीदार तलाशने की जरूरत नहीं होगी। यदि उद्यमी बंद या बीमार इकाई को दोबारा संचालित करने की स्थिति में नहीं हैं तो यूपीसीडा प्रचलित बाजार दर के 90 प्रतिशत मूल्य पर भूखंड वापस खरीदने को तैयार है। इससे वर्षों से बंद इकाइयों में फंसी उद्यमियों की पूंजी वापस मिलने का रास्ता साफ होगा।