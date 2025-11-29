Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज से 14 घंटे नहीं होगा बिजली बिल का भुगतान, UPPCL ने बताई यह वजह

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:32 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने सूचना दी है कि सिस्टम अपग्रेडेशन के कारण आज से 22 जून तक 14 घंटे बिजली बिल का भुगतान नहीं हो पाएगा। यह समस्या रात 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी। UPPCL ने उपभोक्ताओं से धैर्य रखने और वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करने का अनुरोध किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली बिल राहत योजना के लिए सिस्टम अपडेट करने के कारण बिजली निगम में शनिवार रात 10 बजे से 14 घंटे तक बिल का भुगतान नहीं होगा। साथ ही स्मार्ट मीटर रीचार्ज, बिल बनवाना, भार वृद्धि आदि काम भी बाधित रहेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है। योजना के प्रविधानों में ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिल में राहत देना है। इसके लिए सिस्टम पर नई व्यवस्था को अपडेट किया जाना है।

    ऐसी स्थिति में शनिवार रात 10 बजे से रविवार दोपहर 12 बजे तक बिलिंग प्रणाली पूरी तरह बंद रहेगी। कहा कि एक दिसंबर से शुरू हो रही योजना का जल्द से जल्द लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- UPPCL: बिजली बिल राहत योजना में 2.60 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा बंपर लाभ, एक दिसंबर से 28 फरवरी तक उठा सकते हैं लाभ

    इन इलाकों में कटेगी बिजली

    शाहपुर के एसडीओ वीके जायसवाल ने बताया कि इंद्रप्रस्थनगर में नाली निर्माण व सड़क चौड़ीकरण के कारण नकहा फीडर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रहेगा।

    विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के अधिशासी अभियंता सुजीत गुप्ता ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण व लाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण खोराबार उपकेंद्र से जुड़ा सूबा बाजार फीडर, लालडिग्गी का हिंदी बाजार फीडर, बक्शीपुर का कोतवाली व जटाशंकर फीडर सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेगा।