आज से 14 घंटे नहीं होगा बिजली बिल का भुगतान, UPPCL ने बताई यह वजह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली बिल राहत योजना के लिए सिस्टम अपडेट करने के कारण बिजली निगम में शनिवार रात 10 बजे से 14 घंटे तक बिल का भुगतान नहीं होगा। साथ ही स्मार्ट मीटर रीचार्ज, बिल बनवाना, भार वृद्धि आदि काम भी बाधित रहेंगे।

मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है। योजना के प्रविधानों में ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिल में राहत देना है। इसके लिए सिस्टम पर नई व्यवस्था को अपडेट किया जाना है।