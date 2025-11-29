आज से 14 घंटे नहीं होगा बिजली बिल का भुगतान, UPPCL ने बताई यह वजह
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने सूचना दी है कि सिस्टम अपग्रेडेशन के कारण आज से 22 जून तक 14 घंटे बिजली बिल का भुगतान नहीं हो पाएगा। यह समस्या रात 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी। UPPCL ने उपभोक्ताओं से धैर्य रखने और वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करने का अनुरोध किया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली बिल राहत योजना के लिए सिस्टम अपडेट करने के कारण बिजली निगम में शनिवार रात 10 बजे से 14 घंटे तक बिल का भुगतान नहीं होगा। साथ ही स्मार्ट मीटर रीचार्ज, बिल बनवाना, भार वृद्धि आदि काम भी बाधित रहेंगे।
मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है। योजना के प्रविधानों में ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिल में राहत देना है। इसके लिए सिस्टम पर नई व्यवस्था को अपडेट किया जाना है।
ऐसी स्थिति में शनिवार रात 10 बजे से रविवार दोपहर 12 बजे तक बिलिंग प्रणाली पूरी तरह बंद रहेगी। कहा कि एक दिसंबर से शुरू हो रही योजना का जल्द से जल्द लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जा रहा है।
इन इलाकों में कटेगी बिजली
शाहपुर के एसडीओ वीके जायसवाल ने बताया कि इंद्रप्रस्थनगर में नाली निर्माण व सड़क चौड़ीकरण के कारण नकहा फीडर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रहेगा।
विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के अधिशासी अभियंता सुजीत गुप्ता ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण व लाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण खोराबार उपकेंद्र से जुड़ा सूबा बाजार फीडर, लालडिग्गी का हिंदी बाजार फीडर, बक्शीपुर का कोतवाली व जटाशंकर फीडर सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेगा।
