रोजी-रोटी की आस में परदेस गए लाल, ताबूत में लौटे 'सपने'; खाड़ी देशों से आ रहीं मौतों की खौफनाक कहानियां

नवनीत प्रकाश त्रिपाठी, गोरखपुर। आर्थिक दुष्वारियों से निजात पाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवा बेहतर भविष्य का सपना लेकर खाड़ी देशों का रुख करते हैं। घर से निकलते समय ये युवा कंधे पर परिवार की उम्मीदों का भारी बोझ भी साथ लेकर जाते हैं। माता-पिता से लेकर पत्नी व बच्चों तक को लगता है कि परदेस की कमाई से घर की तस्वीर बदलेगी।

बच्चों की पढ़ाई, भाई-बहन की शादी और बुजुर्ग मां-बाप की देखभाल आसान हो जाएगी। लेकिन कई परिवारों के ये सपने एजेंट की धोखाधड़ी, विदेश में कठिन कामकाजी हालात और प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते दम तोड़ देते हैं। जिस बेटे को परिवार ने खुशहाली के सपने सजोंकर कमाने के लिए हंसी-खुशी विदा किया था, कुछ समय बाद उसी की लाश ताबूत में बंद होकर घर लौटती है।

पीछे रह जाती है बूढ़े मां-बाप की सिसकियां, पत्नी की बेबसी और बच्चों पर उन सपनों का बोझ, जिन्हें पूरा करने वाला अब इस दुनिया में नहीं होता। बांसगांव क्षेत्र के दुर्गेश यादव ऐसे ही टूटे सपने की दर्दभरी कहानी के पात्र हैं। मेहनत-मजदूरी से किसी तरह से घर में दो वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो जाता था, लेकिन बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और दो बच्चों की पढ़ाई में काफी मुश्किल पेश आ रही थी।

इससे निजात पाने के लिए दुर्गेश ने खाड़ी देश जाने का फैसला किया। किसी तरह से पैसों का इंतजाम कर एक एजेंट के जरिए दो साल पहले वह संयुक्त अरब अमिरात पहुंचे। एक कंपनी में मजदूरी का काम मिला। पैसे बचाकर भेजना शुरू किया तो परिवार का रहन-सहन थोड़ा बेहतर हुआ। पिता ने उन्हीं पैसों से टूटे घर की नींव भरवा दी। परिवार के लोग कुछ और पैसों का इंतजाम होने पर छत डलवाने के सपने देख रहे थे।

इसी बीच 13 अगस्त को फोन से दुर्गेश के निधन की सूचना मिली। इसके बाद से ही परिवार सदमे में है। गोरखपुर-बस्ती मंडल के जिलों में खाड़ी देशों से अक्सर ही किसी न किसी के मौत के खबर आती ही रहती है। हाल के दिनों में सिद्धार्थनगर के रिजवान अहमद की सउदी अरब में मृत्यु हो 22 जून को गई थी। इसी तरह दुबई से 27 मई को बस्ती जिले के कठार गांव निवासी पप्पू के निधन की खबर आई।

AI Image रूस के हमले में हो गई थी देवरिया के अभिषेक की मृत्यु

देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत करमेल गांव निवासी अभिषेक निषाद मर्चेंट नेवी में थे। वह मालवाहक जहाज गोल्डन ली पर कार्यरत थे। 19 जुलाई को उनका जहाज यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर पहुंचा था। शाम के वक्त अभिषेक, पिता को फोन कर परिवार का हालचाल ले रहे थे। बातचीत के बीच में ही अभिषेक ने अचानक पिता को बताया कि सायरन बज रहा है। हमला होने वाला है। मुझे बंकर में जाना होगा।

पिता की अभिषेक से यह आखिरी बातचीत थी। दूसरे दिन जहाज के एक अधिकारी ने अभिषेक के घर फोन कर बताया कि रूसी हमले में उनकी मौत हो गई है। तभी से पूरा परिवार सदमे में है और यूक्रेन से उनका शव वापस लाने की जिद्दोजहद से गुजर रहा है।

गोरखपुर-बस्ती मंडल से खाड़ी देश गए युवाओं की वहां मृत्यु हो जाने की खबरें अक्सर आती ही रहती हैं। कामगारों को लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। तेज गर्मी, लगातार काम, पर्याप्त आराम का अभाव, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और रहने की खराब परिस्थितियां उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। सेवा शर्तों और काम के वास्तविक स्वरूप में अंतर की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।