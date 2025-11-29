UP Weather Update: जाते-जाते नवंबर दिखा रहा रंग, तेजी से बढ़ा रहा ठंड; IMD ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नवंबर का पहला पखवारा तो हल्की गर्मी के प्रभाव में रहा लेकिन दूसरे पखवारे में ठंड ने अपना रंग दिखा दिया है। गर्मी को पूरी तरह छका दिया। बीते 10 दिन से लगातार औसत से कम रिकार्ड हुआ न्यूनतम तापमान इसका प्रमाण है।

मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के मुताबिक नवंबर के दूसरे पखवारे का औसत न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस है लेकिन इस वर्ष यह 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान के न्यूनतम होने के आंकड़े का मूल्यांकन करें तो इस बार 26 नवंबर को यह 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ था, जो बीते चार पांच वर्ष में न्यूनतम है। इससे पहले 2020 में नवंबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा था।

अलग-अलग दिन की बात करें तो औसत के मुकाबले न्यूनतम तापमान में दशमलव 14 से लेकर तीन डिग्री सेल्सियस तक कमी दर्ज की गई है। इन आंकड़ों ने ही नवंबर के दूसरे पखवारे में दिसंबर की शुरुआत की ठंड का अहसास कराया है। ऐसा जमीन से लेकर ऊपरी वायुमंडल में पुरुवा हवा के चलने से हुआ है।