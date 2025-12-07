यूपी में Smart Prepaid Meter से बेरोजगार हो जाएंगी विद्युत सखियां, विभाग दूसरी व्यवस्था में लगा
गोरखपुर में विद्युत सखियों की कमाई स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से प्रभावित हो रही है। पहले, वे घर-घर जाकर बिल जमा कराती थीं और कमीशन पाती थीं। अब, मीटर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपरौली की महिमा गुप्ता हर महीने 25 से 30 हजार रुपये की कमाई करती हैं। यह कमाई उन्हें विद्युत सखी बनने से मिलती है। महिमा बिजली उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर बिल की जानकारी लेती हैं और रुपये जमा कराती हैं। बिजली निगम में रुपये जमा कराने के एवज में उन्हें कमीशन मिलता है। महिमा जिले की ऐसी विद्युत सखी हैं जिनकी बिल जमा कराने के एवज में कमाई प्रति माह 25 से 30 हजार रुपये है।
अब स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की अनिवार्यता के बाद कमाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। महिमा की तरह ही खोराबार की सुनीता भी विद्युत सखी बनकर कमाई कर रही हैं लेकिन जैसे-जैसे हर परिसर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लग रहे हैं, कमाई कम होने लगी है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत जिले में 314 विद्युत सखियां काम कर रही हैं। इन विद्युत सखियों को दो हजार रुपये से कम जमा करने पर प्रति बिल 20 रुपये और दो हजार रुपये से ज्यादा जमा करने पर कुल जमा बिल का एक प्रतिशत कमीशन मिलता है। अच्छी कमाई के लिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं विद्युत सखी बनी हैं।
कमाई न रुके, हो रहा मंथन
स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद भी विद्युत सखियों की कमाई न रुके इसके लिए शासन स्तर पर मंथन हो रहा है। विद्युत सखियों को बिल के रुपये जमा करने के एवज में कमीशन मिलता है। इस कारण शासन स्तर पर दूसरी व्यवस्था पर बात हो रही है।
बिजली बिल राहत योजना में भी मिल रहा कमीशन
विद्युत सखियों को बिजली बिल राहत योजना में भी कमीशन दिया जा रहा है। योजना के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जमा करने पर कमीशन की राशि 24 घंटे के भीतर उनके बैंक खाते में भेज दी जा रही है। इससे विद्युत सखियां खुश हैं।
विद्युत सखियां पूरे मनोयोग से कार्य करती हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद भी उनकी कमाई पर कोई असर न पड़े इसके लिए मंथन चल रहा है। प्रीपेड मीटर रिचार्ज कर भी कमाई हो सकती है। जल्द ही नई व्यवस्था के बारे में पता चलेगा।
-अभिषेक वर्मा, जिला प्रबंधक, एनआरएलएम
