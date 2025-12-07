यूपी में Smart Prepaid Meter से बेरोजगार हो जाएंगी विद्युत सखियां, विभाग दूसरी व्यवस्था में लगा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपरौली की महिमा गुप्ता हर महीने 25 से 30 हजार रुपये की कमाई करती हैं। यह कमाई उन्हें विद्युत सखी बनने से मिलती है। महिमा बिजली उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर बिल की जानकारी लेती हैं और रुपये जमा कराती हैं। बिजली निगम में रुपये जमा कराने के एवज में उन्हें कमीशन मिलता है। महिमा जिले की ऐसी विद्युत सखी हैं जिनकी बिल जमा कराने के एवज में कमाई प्रति माह 25 से 30 हजार रुपये है।

अब स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की अनिवार्यता के बाद कमाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। महिमा की तरह ही खोराबार की सुनीता भी विद्युत सखी बनकर कमाई कर रही हैं लेकिन जैसे-जैसे हर परिसर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लग रहे हैं, कमाई कम होने लगी है।