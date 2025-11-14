Language
    गोरखपुर में सुबह धीमे, दोपहर बाद सर्वर ने पकड़ी रफ्तार; रजिस्ट्री कराने वालों ने महसूस की राहत

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:43 AM (IST)

    गोरखपुर में दो महीने बाद रजिस्ट्री कार्यालय में कामकाज सामान्य हुआ। सर्वर की समस्या के कारण सुबह काम धीमा रहा, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद सुधार हुआ। सदर तहसील में 147 रजिस्ट्रियां हुईं, और विकास परियोजनाओं से जुड़े दस्तावेजों का पंजीकरण भी किया गया। सर्वर ठीक होने से लोगों ने राहत महसूस की।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। करीब दो माह बाद रजिस्ट्री कार्यालय में काम रफ्तार पकड़ सका। गुरुवार की सुबह 10 बजे कार्यालय खुला तो एक बार फिर सर्वर धीमा चलने की वजह से दो घंटे तक कार्य प्रभावित रहा लेकिन दोपहर 12 बजे से यह खराबी दूर हो गई। पूर्व के सामान्य दिनों की तरह संपत्ति की रजिस्ट्री का कार्य हुआ।

    शाम छह बजे के बाद विकास परियोजनाओं की जद में आ रहे निर्माण व भूखंडों की भी रजिस्ट्री हुई। सदर तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह का कहना है कि सर्वर ठीक होने से गुरुवार से सुचारू रूप से रजिस्ट्री होने लगी। तीन से चार दिन में विकास परियोजनाओं को प्रभावित कर रहे 400 से अधिक लोगों के निर्माण व भूखंडों की रजिस्ट्री करा ली जाएगी।

    चार दिन तक सर्वर शिफ्टिंग की कवायद के बाद बुधवार को रजिस्ट्री विभाग खुला तो फिर सर्वर की समस्या उत्पन्न हो गई थी। बड़ी संख्या में जिले के सभी उप निबंधक कार्यालयों में रजिस्ट्री कराने आए लोगों को मायूस लौटना पड़ा था।

    गुरुवार को भी कार्यालय खुला तो सर्वर धीमे चलने की वजह से कई लोगों को परेशान होना पड़ा लेकिन, दोपहर 12 बजे से दिक्कत दूर हो गई, जिससे लोगाें ने बड़ी राहत महसूस की। सदर तहसील क्षेत्र के दोनों उप निबंधक कार्यालयों में शाम छह बजे तक 147 रजिस्ट्री हुई। इसके बाद विकास परियोजनाओं से जुड़े विलेखों की भी रजिस्ट्री हो सकी।