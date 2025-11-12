Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में ट्रायल सफल, आज से फिर शुरू होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री; चार दिन ठप था काम

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:34 AM (IST)

    गोरखपुर में रजिस्ट्री विभाग का मेघराज क्लाउड सर्वर अब नेशनल क्लाउड सर्वर से जुड़ गया है, जिससे सर्वर संबंधी दिक्कतें दूर होने की उम्मीद है। ट्रायल सफल रहा, और बुधवार से रजिस्ट्री फिर शुरू हो जाएगी। आवेदन का समय 15 नवंबर तक शाम 6 बजे तक बढ़ाया गया है। सर्वर शिफ्टिंग से ऑनलाइन प्रणाली और सुरक्षित होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चार दिन तक चली कवायद के बाद रजिस्ट्री विभाग के मेघराज क्लाउड सर्वर को अब नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ दिया गया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बदलाव की वजह से लंबे समय से चली आ रही सर्वर संबंधी समस्या काफी हद तक समाप्त हो गई है। अधिकारी सर्वर सुधार के बाद सोमवार और मंगलवार को हुए ट्रायल को सफल बता रहे हैं। बुधवार से अब पहले की तरह फिर से सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में संपत्तियों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एआइजी स्टांप संजय कुमार दूबे ने बताया कि शासन की ओर से जारी निर्देश के क्रम में रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने का जो समय शाम चार बजे से बढ़ाकर छह बजे तक किया गया था, वह सुविधा अभी 15 नवंबर तक जारी रहेगी।

    इसी तरह रजिस्ट्री कार्यालय में शाम पांच बजे की बजाए एक घंटे अतिरिक्त यानी शाम छह बजे तक संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सकेगी। उन्होंने बताया कि सर्वर शिफ्टिंग की प्रक्रिया सफल रही है। सर्वर की रफ्तार भी बढ़ी है।

    स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सर्वर शिफ्टिंग कार्य की वजह से जिले में भी आठ नवंबर से चार दिनों मंगलवार तक सभी संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया बंद रही।। इस दौरान प्रदेश मुख्यालय स्तर से ही विभाग के मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ा गया है। यह तकनीकी प्रक्रिया प्रदेशभर में लागू की गई है, ताकि भविष्य में रजिस्ट्री की आनलाइन प्रणाली और अधिक स्थायी एवं सुरक्षित बन सके।