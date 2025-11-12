यूपी में ट्रायल सफल, आज से फिर शुरू होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री; चार दिन ठप था काम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चार दिन तक चली कवायद के बाद रजिस्ट्री विभाग के मेघराज क्लाउड सर्वर को अब नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ दिया गया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बदलाव की वजह से लंबे समय से चली आ रही सर्वर संबंधी समस्या काफी हद तक समाप्त हो गई है। अधिकारी सर्वर सुधार के बाद सोमवार और मंगलवार को हुए ट्रायल को सफल बता रहे हैं। बुधवार से अब पहले की तरह फिर से सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में संपत्तियों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी।

एआइजी स्टांप संजय कुमार दूबे ने बताया कि शासन की ओर से जारी निर्देश के क्रम में रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने का जो समय शाम चार बजे से बढ़ाकर छह बजे तक किया गया था, वह सुविधा अभी 15 नवंबर तक जारी रहेगी।