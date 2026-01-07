पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश की तरह यूपी में भी बिजली निजीकरण रद करने की मांग तेज, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलन करेगा तेज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पुडुचेरी में निजीकरण का टेंडर निरस्त होने और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निजीकरण न करने की घोषणा के बाद बिजलीकर्मियों में उम्मीद की किरण जगी है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मोहद्दीपुर स्थित हाइडिल कालोनी में उत्तर प्रदेश में निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है।

समिति के संयोजक पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश की तरह प्रदेश में भी पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त कर देनी चाहिए। पुडुचेरी में बिजली निगम के निजीकरण के लिए तकरीबन साढ़े तीन वर्ष पहले टेंडर जारी किया गया था।