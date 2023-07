प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी के निर्देश का असर मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में भी दिखा। एसपी उत्तरी मनोज अवस्थी के कार्यालय में आने वाले फरियादियों का अभिवादन वहां तैनात पुलिसकर्मी व स्टेनों ने हाथ जोड़कर किया। उन्हें पानी पिलाया कुर्सी देकर बैठाया और समस्या सुनी। यहां 39 शिकायतें आयीं जिनमें 27 का निस्तारण किया गया। सात फरियादी असंतुष्ट दिखे तो उन्हें दोबारा सुनवाई के लिए बुलाया गया है।

यूपी पुलिस ने हाथ जोड़कर किया स्वागत, पानी पिलाकर सुनी समस्या; 39 में से 27 समस्याओं का किया गया निस्तारण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी के निर्देश का असर मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में भी दिखा। एसपी उत्तरी मनोज अवस्थी के कार्यालय में आने वाले फरियादियों का अभिवादन वहां तैनात पुलिसकर्मी व स्टेनों ने हाथ जोड़कर किया। उन्हें पानी पिलाया, कुर्सी देकर बैठाया और समस्या सुनी। यहां 39 शिकायतें आयीं, जिनमें 27 का निस्तारण किया गया। सात फरियादी असंतुष्ट दिखे तो उन्हें दोबारा सुनवाई के लिए बुलाया गया है। शेष मामलों को जांच के लिए थानों पर भेजा गया है। इसी तरह से कैंट थाने में दूसरे दिन भी महिला पुलिसकर्मी ने फरियादियों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और फिर पर्ची काटकर थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा के पास पहुंचाया। वहां उनकी समस्याओं का समाधान कराया गया। कुल छह फरियादी पहुंचे। हाथ जोड़कर किया स्वागत प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद व डीजीपी विजय कुमार ने 10 जुलाई को वर्चुअल संबोधन के माध्यम से प्रदेश के गोरखपुर के कैंट थाने में फरियादियों के अभिवादन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एडीजी अखिल कुमार ने स्वयं थाने पहुंचकर फरियादियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया था। इस व्यवस्था से फरियादी भी खुश नजर आए। एसपी उत्तरी के यहां आए पिपराइच सिरसिया के फरियादी को धमकी मिली थी। वह संतुष्ट होकर घर गए। वर्ष 2016 से शिकायत लेकर दौड़ रही महिला भी एसपी अपराध की कार्रवाई से बहुत खुश दिखी।

