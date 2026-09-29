गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर फिर ध्रुव त्रिपाठी पर भाजपा का भरोसा, 3 बार लगातार MLC रह चुके

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर ध्रुव कुमार त्रिपाठी पर भरोसा जताया है।

लगातार तीन बार इस सीट से निर्वाचित रहे ध्रुव कुमार त्रिपाठी अब भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। लंबे समय से उनके भाजपा से समर्थन हासिल करने की चर्चा चल रही थी। हाल के दिनों में भाजपा के भीतर भी उनके नाम को लेकर मंथन चल रहा था।

ध्रुव कुमार त्रिपाठी वर्तमान में इस सीट के विधान परिषद सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उन्हें गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक दल (गैर राजनीतिक) का सदस्य दर्ज किया गया है। 2020 के चुनाव में उन्होंने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और ध्रुव त्रिपाठी शिक्षक संघ शर्मा गुट के समर्थन से चुनाव जीते थे। इस बार चुनाव की तस्वीर अलग है। भाजपा ने शिक्षक सीट पर अपने संगठनात्मक आधार के साथ ध्रुव त्रिपाठी को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। सपा पहले ही शिक्षक नेता कमलेश यादव को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। ऐसे में दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी आमने-सामने होंगे। भाजपा की ओर से ध्रुव त्रिपाठी के नाम की चर्चा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद से ही तेज थी।

भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन की अंतिम तिथि छह अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच सात अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्टूबर है। 23 अक्टूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। मौजूदा सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल छह दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।

ध्रुव त्रिपाठी के भाजपा प्रत्याशी बनने से इस शिक्षक सीट का चुनाव अब और महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षक मतदाताओं के बीच लंबे समय से सक्रिय रहे ध्रुव त्रिपाठी के सामने इस बार पार्टी के संगठनात्मक समर्थन के साथ चुनावी मैदान में अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती होगी।