बिना मान्यता गोरखपुर में संचालित हैं 178 मदरसे, विभाग ने शासन को भेजी थी रिपोर्ट; नहीं हुई कोई कार्रवाई

गोरखपुर जनपद में इस समय मान्यता प्राप्त कुल 243 मदरसे संचालित हैं। इसमें 10 मदरसे राज्य सरकार से अनुदानित हैं जिन्हें चलाया जा रहा है। वहीं बिना मान्यता के मदरसों की संख्या 178 है। बता दें कि पिछले साल प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड से बिना मान्यता संचालित हो रहे मदरसों की जांच के लिए शासन द्वारा आदेश दिए गए थे। इस पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जांच कराई थी।

गोरखपुर, सुनील सिंह। जिले में संचालित हो रहे कुल 421 मदरसों में से बिना मान्यता के मदरसों की संख्या 178 है। शासन की ओर से पिछले साल प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड से बिना मान्यता संचालित हो रहे मदरसों की जांच के आदेश दिए गए थे। इस पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने तहसील प्रशासन और शिक्षा विभाग के सहयोग से जांच कराई थी। इसमें 178 मदरसा संचालक मान्यता से संबंधित कागजात नहीं दिखा पाए थे। इनका ब्योरा बनाकर शासन को भेज दिया गया था जबकि 243 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। विभाग ने शासन को भेजी थी रिपोर्ट, नहीं हुई कार्रवाई बिना मान्यता संचालित मदरसों के विरुद्ध अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभाग ने शासन के निर्देश पर जांच कराकर शासन को रिपोर्ट भेज दी, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मान्यता के अंतर्गत इन कक्षाओं को होता है संचालन तहतानिया की मान्यता में कक्षा एक से पांच, फौकानिया में कक्षा छह से आठ, आलिया में कक्षा नौ से 10, उच्च आलिया में कक्षा 11 से 12 और उच्चतर आलिया में स्नातक और परास्नातक की मान्यता और पढ़ाई होती है। क्या कहते हैं अधिकारी शासन के आदेश पर बिना मान्यता संचालित हो रहे मदरसों की जांच कराई गई थी। इसकी सूची तैयार कर शासन को भेज दी गई थी। कार्रवाई शासन स्तर से होनी है। - कमलेश कुमार मौर्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

