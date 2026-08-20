UP Elections 2027: गोरखपुर में चुनावी मोड में आयोग, ईवीएम पहुंची... बढ़े 400 नए बूथ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह चुनावी मोड में आ गया है। गोरखपुर सहित मंडल के सभी जिलों में ईवीएम पहुंच चुकी हैं।

अगले माह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बेल) के इंजीनियर ईवीएम की पहले चरण की जांच शुरू करेंगे। आयोग ने एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम सीमा 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। इसके चलते गोरखपुर जिले में करीब 400 नए मतदान बूथ बढ़े हैं।

प्रशासन अब नए बूथों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गया है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के लिए चिह्नित जर्जर भवनों की पहचान की जा रही है। बूथों पर पेयजल, बिजली, शौचालय, रैंप समेत जरूरी सुविधाओं के सत्यापन की रिपोर्ट पहले ही शासन को भेजी जा चुकी है। अब चिह्नित कमियों को दूर करने की तैयारी शुरू हो गई है।