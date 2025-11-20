अंकों की सुरक्षा को लेकर इसलिए सतर्क हुआ विश्वविद्यालय, डिजिटलाइजेशन के बाद मुश्किल हो जाएगी प्रमाण-पत्रों से छेड़छाड़

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वैसे तो पुराने अंकपत्रों में छेड़छाड़ के मामले पहले भी आते रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालय ने उन्हें डिजिटलाइज करवाने की सतर्कता बीते महीने में हुए एक प्रकरण का संज्ञान लेते हुए की है। दरअसल बीते माह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सेंट एंड्रयूज कालेज में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। शैक्षणिक अभिलेखों में छेड़छाड़ कर एक छात्रा के बीए और बीएड के अंक बढ़ा दिए गए थे।

उस छात्रा ने फर्जी अंकपत्र के सहारे प्राथमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली थी। प्राथमिक शिक्षा विभाग की जांच में जब यह बात सामने आई तो प्रीति जायसवाल नाम की शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के बाद अंकपत्र छेड़छाड़ में बर्खास्त शिक्षक की मदद करने वाले अभिलेख विभाग के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

कमेटी गठित कर की गई थी जांच इसकी जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक डा. कुलदीप सिंह ने बताया था कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अंकपत्र सत्यापन की मांग के बाद कुलपति के आदेश पर कमेटी गठित कर जांच की गई थी। जांच में अभिलेखों में छेड़छाड़ का मामला सामने आया था।