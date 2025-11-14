गोरखपुर में अनियंत्रित बस किराने की दुकान में घुसी, बाल-बाल बचे दुकानदार और ग्राहक

जागरण संवाददाता, सहजनवां। हरैया पेट्रोल पंप के पास गुरुवार की रात करीब साढ़े सात बजे एक अनियंत्रित डबल डेकर बस किराना दुकान में घुस गई। दुकान में मौजूद मालिक दीपक जायसवाल और ग्राहक समय रहते किनारे भाग गए, जिससे वह बच गए। घटना के बाद वहां पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची गीडा थाना पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।

