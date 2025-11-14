Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में अनियंत्रित बस किराने की दुकान में घुसी, बाल-बाल बचे दुकानदार और ग्राहक

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:52 AM (IST)

    गोरखपुर में एक अनियंत्रित बस एक किराने की दुकान में घुस गई। बस की तेज़ गति के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। दुकान में मौजूद ग्राहक और दुकानदार बाल-बाल बच गए। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सहजनवां। हरैया पेट्रोल पंप के पास गुरुवार की रात करीब साढ़े सात बजे एक अनियंत्रित डबल डेकर बस किराना दुकान में घुस गई। दुकान में मौजूद मालिक दीपक जायसवाल और ग्राहक समय रहते किनारे भाग गए, जिससे वह बच गए। घटना के बाद वहां पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची गीडा थाना पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के समय दीपक जायसवाल दुकान के अंदर थे और बाहर कई ग्राहक सामान लेने के लिए खड़े थे। तभी तेज रफ्तार बस अचानक सड़क के मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी और दुकान में घुस गई। घटना के कारण दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सामान भी खराब हो गया।

    सूचना मिलने पर मौके पर गीडा पुलिस पहुंची। बस चालक को हिरासत में लेकर थाने चली गई। इसके बाद पुलिस ने बस को किनारे खड़ा कराया।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक को मार डाला, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद

    थाना प्रभारी अश्वनी पांडेय ने बताया कि बस चालक ने कम जगह होने के बावजूद मोड़ लिया, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया। स्थानीय पेट्रोल पंप पर बसों में सवारियों के भरने को लेकर पंप संचालक को भी नोटिस जारी किया जाएगा। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।