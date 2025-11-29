यूपी में अस्पताल की पार्किंग में घुसी बोलेरो ने 16 गाड़ियां रौंदी, मची चीख-पुकार; घटना CCTV में कैद
गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पार्किंग में घुस गई, जिससे 16 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। चालक ने बताया कि खून देने के बाद उसका हाथ सुन्न हो गया था। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है और मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हास्पिटल का शनिवार दोपहर का माहौल अचानक चीख-पुकार और भगदड़ में बदल गया, जब तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पार्किंग एरिया में घुस गई। कुछ ही सेकंड में वहां खड़ी 16 गाड़ियां रौंद दी।हवा में उछलती बाइकों के पास खड़े दो लोगों ने भागकर जान बचाई। शाहपुर पुलिस ने बोलेरो चालक को हिरासत में ले लिया है।
यह घटना दोपहर 1:18 बजे की है।गीता वाटिका स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हास्पिटल में तेज रफ्तार बोलेरो दाखिल हुई और सीधे पार्किंग में चली गई।टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइकों और स्कूटी की कतारें गिरकर एक-दूसरे पर चढ़ गईं।
कई वाहन दूर फेंके गए। हास्पिटल के गेट पर मौजूद स्टाफ और सुरक्षाकर्मी भागते हुए बोलेरो की तरफ लपके और गाड़ी को किसी तरह रोककर चालक को पकड़ लिया।पूछतछ में चालक की पहचान बड़हलगंज मंझरिया के यशवंत यादव के रूप में हुई।पूछताछ में उसने बताया कि उसने थोड़ी देर पहले किसी रिश्तेदार को खून दिया था।
जैसे ही गाड़ी अंदर लाया, हाथ सुन्न पड़ गया..समझ नहीं आया कि गाड़ी इतनी तेज कैसे हो गई। चालक के पास पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है।घटना में जिन लोगों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया।
यह भी पढ़ें- कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत... कार के पहिए में फंसने पर दूर तक घिसटता चला गया युवक
शाहपुर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया।सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि बोलेरो चालक को हिरासत में लिया गया है।अपने रिश्तेदार को खून देने के लिए कैंसर हास्पिटल आया था।तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
सभी वाहनों के मालिक ने दी तहरीर
दुर्घटना में जिन तीमारदारों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें सोनी गुप्ता, विनोद कुमार, विरेंद्र दूबे, अखिलेश मिश्रा, पुष्पेश पुष्कर, हेमंत तिवारी, आकाश साहनी, निधि सिंह, विकास चक्रधारी, अविनाश त्रिपाठी, नेहा, निशांत चतुर्वेदी, मुन्ना कुमार, बांके सिंह, अभिनीत सिंह और मोहम्मद अबरार शामिल हैं। सभी ने शाहपुर थाने में तहरीर दी है।
पार्किंग में खड़े लोगों ने सुनाई दहशत की दास्तां
जासं.गोरखपुर: हादसे के समय पार्किंग में खड़े दो तीमारदारों ने बताया कि बोलेरो इतना तेज आया कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया।दुर्घटना के समय वहां मौजूद अविनाश त्रिपाठी ने बताया मैं बाइक निकाल ही रहा था।
अचानक इतनी तेज आवाज आई कि कुछ सेकंड के लिए सब सुनाई देना बंद हो गया। बोलेरो सीधे मेरी बाइक पर चढ़ गई। अगर मैं एक कदम भी आगे न बढ़ता तो शायद जिंदा न बचता।सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि गाड़ी इतनी तेज थी कि पहले किसी को लगा जैसे किसी ने जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी हो। बाद में चालक के काबू में न रहने की बात सामने आई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।