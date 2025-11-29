Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Railways News: 15 घंटे के विलंब से गोरखपुर पहुंची सप्तक्रांति, सत्याग्रह भी पांच घंटे लेट

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:24 AM (IST)

    कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे यात्री परेशान हैं। गोरखपुर-लखनऊ-दिल्ली रूट पर ट्रेनों का समय पालन बिगड़ गया है। सप्तक्रांति एक्सप्रेस 15 घंटे और सत्याग्रह एक्सप्रेस 5 घंटे लेट रहीं। रेलवे ने कोहरे में ट्रेनों की गति 75 किमी प्रति घंटा निर्धारित की है और कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    कोहरा पड़ने से पहले ही पटरी से उतरने लगीं ट्रेनों की रफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कोहरा से पहले ही ट्रेनों की रफ्तार पटरी से उतरने लगी है। गोरखपुर-लखनऊ-दिल्ली रूट पर ट्रेनों का समय पालन धड़ाम हो गया है। शुक्रवार को भी दर्जनों ट्रेनें विलंब से चलीं। 12558 नंबर की आनंदविहार- मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस 15 घंटे विलंब से गोरखपुर पहुंची। यह ट्रेन सुबह 03:40 की बजाय शाम 06:45 बजे गोरखपुर पहुंची। 15274 नंबर की सत्याग्रह एक्सप्रेस भी पांच घंटे लेट रही। रास्ते भर यात्री परेशान रहे। गोरखपुर पहुंचने पर रेलवे को कोसते हुए घर के लिए रवाना हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर से आनंदविहार जाने वाली 15057 नंबर की साप्ताहिक एक्सप्रेस भी आठ घंटे की देरी से आनंदविहार पहुंची। दिल्ली जाने वाले लोग परेशान रहे। हालांकि, गोरखधाम, वैशाली और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेनों की गति दुरुस्त हो गई थी। इसके बाद भी यह ट्रेनें आधा से दो घंटे तक विलंबित हुईं।

    जानकारों का कहना है कि दिसंबर में कोहरा पड़ने के साथ ट्रेनों की गति भी थम जाएगी। वैसे भी कोहरा में रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों की अधिकतम गति 75 किमी प्रति घंटा निर्धारित कर दिया है। एक दिसंबर से 15 फरवरी तक गोरखपुर-आनंदविहार साप्ताहिक समेत 24 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। हमसफर व बाघ समेत पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चलने वाली 26 ट्रेनों के फेरे भी कर दिए गए हैं। ऐसे में अब फरवरी के बाद ही ट्रेनों का संचालन सामान्य हो पाएगा।

    यह भी पढ़ें- Indian Railways News: आज से इज्जतनगर तक चलेगी गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस, यहां देखें पूरा शेड्यूल


    विलंब से चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

    • 12558- सप्ताक्रांति एक्सप्रेस : 15 घंटे
    • 15057 आनंदविहार एक्सप्रेस : 08 घंटे
    • 15274 सत्याग्रह एक्सप्रेस : 05 घंटे
    • 12553 वैशाली एक्सप्रेस : 1:10 घंटे
    • 12554 वैशाली एक्सप्रेस : 27 मिनट
    • 12565 बिहार संपर्कक्रांति : 36 मिनट
    • 12554 गोरखधाम एक्सप्रेस: 45 मिनट
    • 12566 बिहार संपर्कक्रांति: 28 मिनट