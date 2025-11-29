कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक 50 ट्रेनों का संचालन प्रभावित, ये 24 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

रेलवे प्रशासन ने कोहरे के चलते 15 फरवरी तक 50 ट्रेनों का संचालन प्रभावित किया है। 1 दिसंबर से 24 ट्रेनें विभिन्न तिथियों पर रद्द रहेंगी। गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस और पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें रद्द रहेंगी या उनके फेरे कम किए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों को ध्यान में रखें।