Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक 50 ट्रेनों का संचालन प्रभावित, ये 24 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:33 PM (IST)

    रेलवे प्रशासन ने कोहरे के चलते 15 फरवरी तक 50 ट्रेनों का संचालन प्रभावित किया है। 1 दिसंबर से 24 ट्रेनें विभिन्न तिथियों पर रद्द रहेंगी। गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस और पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें रद्द रहेंगी या उनके फेरे कम किए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों को ध्यान में रखें।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे प्रशासन ने कोहरा का हवाला देते हुए 15 फरवरी तक 50 ट्रेनों का संचालन प्रभावित किया है। एक दिसंबर से विभिन्न तिथियों में 24 ट्रेनें निरस्त हो जाएंगी। निरस्त रहने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें इस प्रकार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    • 12595 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 01 दिसंबर से 12 फरवरी तक।
    • 15057 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 04, 11, 18, 25 दिसंबर को, 01, 08, 15, 22, 29 जनवरी को तथा 05 एवं 12 फरवरी को।
    • 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 एवं 29 दिसंबर तथा 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 एवं 30 जनवरी और 02, 06, 09, 13, 16, 20, 22, 27 फरवरी को।
    • 15621 कामाख्या-आनन्द विहार टर्मिनस़ एक्सप्रेस 04, 11, 18 एवं 25 दिसंबर तथा 01, 08, 15, 22 एवं 29 जनवरी और 05, 12, 19 एवं 26 फरवरी को।
    • 15622 आनन्द विहार टर्मिनस-कामाख्या एक्सप्रेस 05, 12, 19 एवं 26 दिसंबर तथा 02, 09, 16, 23 एवं 30 जनवरी और 06, 13, 20 एवं 27 फरवरी को।

    फेरे कम होने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

    • 15033/15034 पाटलिपुत्र-लखनऊ जं0-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 दिसंबर तथा 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 जनवरी और 02, 03, 04, 09, 10 एवं 11 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 12571 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 दिसम्बर तथा 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 जनवरी और 01, 04, 08, 11 एवं 15 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 15079/15080 पाटलिपुत्र-गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 दिसम्बर तथा 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 जनवरी और 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 13 एवं 15 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस 07, 14, 21 एवं 28 दिसंबर तथा 04 11, 18 एवं 25 जनवरी और 01, 08, 15 एवं 22 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस 09, 16, 23 एवं 30 दिसम्बर तथा 06 13, 20 एवं 27 जनवरी और 03, 10, 17 एवं 24 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 एवं 29 दिसम्बर तथा 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी और 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 एवं 26 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 एवं 30 दिसंबर तथा 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 एवं 30 जनवरी और 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 एवं 27 फरवरी को निरस्त रहेगी।
    • 12523 न्यू जलपाईगुड़ी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 02, 09, 16, 23 एवं 30 दिसंबर तथा 06 13, 20 एवं 27 जनवरी और 03, 10, 17 एवं 24 फरवरी को निरस्त रहेगी।