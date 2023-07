दिल्ली और पंजाब में भारी बारिश व जलभराव से ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, ट्रेनें रद्द होने से बढ़ी परेशानी

भारी बारिश व जलभराव रेल यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पहले ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे थे अब कन्फर्म टिकट मिला तो ट्रेनें निरस्त हो जा रहीं। कुछ रास्ता बदलकर चल रहीं तो कुछ रास्ते में ही रुक जा रहीं। ऐसे में रेलवे का सफर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। सैकड़ों यात्रियों की प्लानिंग ध्वस्त हो गई।

बारिश व जलभराव से ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। दिल्ली और पंजाब क्षेत्र में हो रही भारी बारिश और रेलवे ट्रैक पर जलभराव ने ट्रेनों की रफ्तार को पटरी से उतार दिया है। दिल्ली और देहरादून रूट पर चलने वालीं ट्रेनें सर्वाधिक प्रभावित हो रही हैं। कुछ निरस्त हो जा रहीं तो कई रास्ते में ही रुक जा रही हैं। ट्रेनों के मार्ग बदलकर चलने से इनका समय पालन भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अभी तक ट्रेनों का कन्फर्म टिकट नहीं मिलने पर लोग परेशान थे। अब कन्फर्म टिकट मिलने लगे तो ट्रेनें ही निरस्त हो जा रहीं। इन रूटों पर आए दिन प्रभावित हो रहा ट्रेनों का संचालन रेल लाइनों पर चल रहा निर्माण कार्य कोढ़ में खाज का कार्य कर रहा। गोरखपुर-वाराणसी, गोरखपुर-छपरा और नरकटियागंज रूट पर आए दिन ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। गोरखपुर से दिल्ली और देहरादून मार्ग पर पिछले सप्ताह से ही ट्रेनों का संचालन प्रभावित है। 14 जुलाई को गोरखपुर से चलने वाली 15005 देहरादून एक्सप्रेस अचानक निरस्त कर दी गई। सैकड़ों यात्रियों की प्लानिंग ध्वस्त हो गई। जनरल टिकट के यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। 15 जुलाई को 15002 देहरादून-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस नहीं चली। 17 को 15005 मुजफ्फरपुर-देहरादून एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। 16 को 15655 कामाख्या-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा तथा 19 को 15656 श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-कामाख्या एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी। दस जुलाई को तो 12587 गोरखपुर-जम्मूतवी और 15655 कामाख्या एक्सप्रेस के अचानक निरस्त हो जाने से रेलवे स्टेशन पर घमासान मच गया। टिकट वापसी को लेकर जनरल के यात्रियों को स्टेशन पर हंगामा करना पड़ा था।

