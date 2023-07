Tomato Rate: गोरखपुर में 160 रुपये किलो बिक रहा टमाटर, 20 दिन में चार गुना बढ़ गए दाम; अदरक 350 के पार

गोरखपुर में एक माह पूर्व अदरक 150 रुपये किलो बिक रहा था। जबकि 20 दिन पहले टमाटर 40 रुपये प्रति किलो था लेकिन अब इनके दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर का भाव इस कदर बढ़ा कि आम लोगों ने सब्जी में टमाटर डालना ही कम कर दिया। यही नहीं हरा मिर्च लहसुन व धनिया पत्ती ने भी शतक लगा लिया है।

गोरखपुर में टमाटर व अदरक के दाम बढ़े। -जागरण

गोरखपुर, प्रगति चंद। सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। 20 दिन पहले 40 रुपये प्रति किलो बिकने वाला टमाटर जहां 160 रुपये पहुंच गया है वहीं एक माह पूर्व 150 रुपये किलो के भाव वाला अदरक फुटकर में चार सौ रुपये किलो बिक रहा है। भाव में तेजी से लोगों ने सब्जियों में टमाटर व अदरक का प्रयोग करना कम कर दिया है। हरा मिर्चा, लहसुन व धनिया पत्ती भी सौ के पार है। आलू-प्याज छोड़ सभी सब्जियों के बढ़े दाम सब्जी विक्रेताओं के अनुसार आलू-प्याज को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सब्जियों के भाव तेज हैं। बैगन के अलावा कोई भी सब्जी 80 रुपये किलो से कम नहीं दिख रही है। लगातार सब्जियों के दाम बढ़ने से हरी सब्जी आम नागरिकों की थाली से दूर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि टमाटर, धनिया, मिर्च, अदरक की फसल तेजी से खराब होती है। लिहाजा मंडी में इन दिनों इसकी आवक कम हुई है। बेंगलुरु, मध्य प्रदेश व महराष्ट्र से हो रही टमाटर की आवक पूर्वांचल थोक विक्रेता कल्याण समिति महेवा मंडी के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने बताया कि थोक मंडी इस समय स्थानीय टमाटर नहीं होने से बेंगलुरु, मध्य प्रदेश व महराष्ट्र से टमाटर की आवक हो रही है। एक तो आवक कम हुई है दूसरी वहीं से महंगी आ रही है। इसलिए भाव तेज है। पहले कई विक्रेता कैरेट से टमाटर क्रय कर लेते थे। इन दिनों गर्मी के कारण तमाम खराब निकल जा रहे हैं जिससे फुटकर विक्रेताओं को महंगा बेचना पड़ रहा है। अदरक व नींबू भी दक्षिण भारत की मंडियों से आता है उत्पादन कम होने से इनके भाव में भी तेजी आई है। ऐसे में नई फसल आने तक लोगों को अभी महंगाई की मार झेलनी होगी। फुटकर सब्जी विक्रेता राम प्रवेश के मुताबिक मंडी में ही टमाटर, धनिया, मिर्च, अदरक के भाव तेज हैं। इसी तरह अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। ऐसे में फुटकर में सस्ता कैसे दें। सब्जी भाव रुपये प्रति किलो टमाटर 140-160

अदरक 400

नींबू 100-120

धनिया पत्ती 400

लहसून 120-150

हरा मिर्चा 130-150

बोड़ा 100-120

