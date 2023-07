गोरखपुर में चोरों का दुस्साहस, दुकान में घुसकर लाखों रुपये कीमत के मोबाइल फोन व CCTV कैमरे का डीवीआर लेकर फरार

गोरखपुर में चोरों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि मोबाइल फोन की दुकान में घुसकर करीब 25 लाख रुपये कीमत के मोबाइल फोन और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चुरा लिया। मामले की जांच कर रही बेलीपार पुलिस का कहना है कि शटर का ताला गायब था। शटर की कुंडी पर कहीं भी हथौड़े का निशान नहीं है। चोरों ने डिब्बों से सिर्फ मोबाइल फोन निकाला है।

चोरों ने लाखों रुपये कीमत के मोबाइल फोन चुराए। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र के सेंवई बाजार चौराहे पर मोबाइल फोन की एक दुकान से चोरों ने करीब 25 लाख रुपये कीमत के मोबाइल फोन और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चुरा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस फोरेंसिक टीम की मदद से जांच में जुटी है। यह है मामला सेंवई गांव के दिलीप सिंह की सेंवई चौराहे पर श्रेया इंटरप्राइजेज नाम से मोबाइल फोन की दुकान है। उनका कहना है कि मंगलवार की रात 12 बजे के आसपास वह देवरिया से घर आते समय देखे तो दुकान सुरक्षित थी।सुबह दुकान का ताला टूटने की खबर मिली। दुकान पहुंचे तो 150 मोबाइल फोन चोरी हो गए थे। सीसी कैमरे का तार टूटा मिला और डीवीआर गायब था। दुकान की हालत देख लग रहा था कि चोरों ने बड़े इत्मीनान से चोरी की है। मोबाइल फोन को डिब्बे से अलग किया गया है। डिब्बा छोड़ मोबाइल फोन लेकर फरार हुए चोर डिब्बा दुकान में ही छोड़कर सब मोबाइल फोन चोर उठा ले गए हैं। बेलीपार पुलिस का कहना है कि शटर का ताला गायब था। शटर की कुंडी पर कहीं भी हथौड़े का निशान नहीं है। चोरों ने डिब्बों से सिर्फ मोबाइल फोन निकाला है। दुकान में बिक्री के लिए टीवी भी रखी है। इसे चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया है। दुकान की दूसरी मंजिल पर कमरे में डीवीआर रखा हुआ था। जहां से डीवीआर चोरी हुआ, वहां ताला में चाबी लगी हुई मिली। पुलिस ने चोरी के आरोप में युवक को पकड़ा, तहरीर नहीं पीआरवी ने भीटी रावत में एक युवक को पकड़ लिया। उस पर संतकबीर नगर जिले के हरैया से नकदी और मोबाइल चोरी कर भागने का आरोप है। हालांकि शिकायत करने वाले ने तहरीर नहीं दी है। खजनी थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने संतकबीर नगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के हरैया गांव गया था। साथ में खलीलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के रिश्तेदार को ले गया था। आरोप है कि रिश्तेदारी का युवक मोबाइल फोन और 35 सौ रुपये लेकर भोर में चार बजे भाग गया। पीड़ित युवक ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सहजनवां क्षेत्र के भीटी रावत के पास ड्यूटी पर तैनात पीआरवी जवानों को एक युवक आता दिखा। पीआरवी ने उसे पकड़ लिया और थाने ले आई। सहजनवां पुलिस का कहना है कि तहरीर नहीं मिली है। आरोप लगाने वाला युवक मोबाइल फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है।

