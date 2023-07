गोरखपुर का अनोखा चोर: रेस्टोरेंट में चोरी के बाद वापस लौटाया सामान, मालिक से माफी मांग सुधरने का किया वादा

गोरखपुर में गुलरिया क्षेत्र में ईमानदार चोर की चर्चा हर तरफ हो रही है। चोर रेस्टोरेंट बंद होने के बाद देर रात में दीवार काटकर अंदर प्रवेश करने के बाद सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर सहित उपयोगी सामान चोरी कर फरार हो गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो भय के चलते उसने मालिक से माफी मांगते हुए उनका सारा सामान वापस कर दिया।

चोर ने कार्रवाई के डर से लौटाया चोरी का सामान। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। ‘चोर के लिहल धन, भवानी के लिहल आंख लउटे ले नाही।’ यह लोकोक्ति पिपराइच थाना के बैलों गांव में चर्चा में आई, लेकिन मायने बदलकर। चोर द्वारा लिया गया धन इस बार लौटा, वह भी स्वयं चोर ने ही इसे लौटाया। चोर द्वारा पीड़ित के घर जाकर सामान लौटाने के बाद माफी भी मांगी गई। इसके बाद वह सुधरने की बात कहते हुए कमाने के लिए हैदराबाद निकल गया। ये है पूरा मामला गुलरिहा थाना क्षेत्र के परसौना निवासी मोहम्मद अकरम खान का बैलों चौराहे पर रेस्टोरेंट है। सात जुलाई की रात लगभग 10 बजे वह रेस्टोरेंट बंद कर घर चले गए थे। इसके बाद पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसे चोर ने सीसीटीवी की डीवीआर सहित बर्तन आदि सामान चुरा लिया था। दूसरे दिन सुबह नौ बजे दुकान खोलने पर पीछे की दीवार जहां एग्जास्ट फैन लगा था वहां टूटी मिली थी। चोरी का पता चलने के बाद उन्होंने डायल 112 पर फोन करके घटना की सूचना पुलिस को दी थी। जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। कार्रवाई के डर से चोर ने लौटाया सामान इसी बीच संदिग्ध युवक की चर्चा बैलों गांव में होने लगी। इधर, चोर को कार्रवाई का भय सताने लगा तो चोरी किया गया सामान बोरे में बांध कर रेस्टोरेंट मालिक के घर पहुंचा दिया। साथ ही कार्रवाई नहीं करने की गुहार लगाते हुए माफी भी मांग ली। कार्रवाई की डर से परेशान चोर सुधरने का वादा करते हुए वहां से निकला और बुधवार को कमाने के लिए हैदराबाद रवाना हो गया। क्या कहती है पुलिस एसओ नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि घटना के संबंध में चौकी प्रभारी से पूरी जानकारी लेंगे। पीड़ित पक्ष से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

Edited By: Pragati Chand