सुहागरात के दौरान पति की इस हरकत से भौचक्की रह गई पत्नी, शिकायत के बाद थाने में हुई पंचायत, और फिर...

जागरण संवाददाता, सहजनवा। एक गांव में दुल्हन बनकर आई युवती उस समय दंग रह गई, जब सुहागरात के दौरान पता चला कि उसका पति शारीरिक रूप से अक्षम है। मामला सामने आने के बाद युवती के पिता ने सहजनवा थाने में दूल्हा और उसके स्वजन के विरुद्ध शिकायत करते हुए तलाक की मांग की। लेकिन ससुराल वालों ने तलाक देने से मना कर दिया। इस मामले को लेकर थाने में दो दिन पंचायत हुई, लेकिन बात नहीं बनी।

एक गांव निवासी युवक बीटेक तक की पढ़ाई कर चुका है और एक निजी कंपनी में काम करता है। परिवार ने उसकी शादी पीपीगंज क्षेत्र की युवती से तय कर दी। एक पखवारा पहले शादी धूमधाम से संपन्न हुई। अगले दिन दुल्हन ससुराल पहुंची और सुहागरात के दौरान उसके सामने पति की शारीरिक अक्षमता का भेद खुल गया।

युवती ने बहन को दी जानकारी युवती ने तुरंत अपनी बहन और परिवार को इसकी जानकारी दी। उधर, युवती के पिता ने थाने में दी तहरीर में कहा कि कई दिनों तक चले विवाद के बाद दोनों पक्षों की सहमति से युवक का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें यह पुष्टि हुई कि वह पिता नहीं बन सकता। इसके बाद युवती के परिवार ने युवक के परिवार से तलाक की बात की, लेकिन ससुराल ने कोई सहमति नहीं दी।

उधर, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया। दो दिनों तक लगातार पंचायत भी हुई लेकिन बात नहीं बनी। थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि पीपीगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत दी है।