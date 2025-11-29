'कब्जा करने वालों की कमर तोड़ दी गई है', योगी बोले- माफियाओं पर कार्रवाई में यूपी बना उदाहरण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज नए स्वरूप में दुनिया के सामने खड़ा है। आठ वर्ष पहले की अराजक, जातीय तनाव और हिंसा की राजनीति से बाहर निकलकर प्रदेश अब उत्सवों, सुरक्षा, निवेश और रोजगार का केंद्र बन चुका है।

उन्होंने कहा कि पहले जाति और भाषा के नाम पर झगड़े होते थे, कर्फ्यू जैसे हालात बनते थे और व्यापारी की जमीन पर कब्जा करना गुंडों का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था। मगर अब इनकी “कमर तोड़ दी गई है” और कठोर कार्रवाई ने माहौल पूरी तरह बदल दिया है।

सीएम शनिवार को गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (गीडा) के 36वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और गीडा की उपलब्धियों के साथ भविष्य की औद्योगिक योजनाओं का विस्तृत खाका भी प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गीडा की स्थापना के बाद शुरुआती वर्षों में इस पर कई तरह की 'बीमारियों' का हमला रहा। 1998 तक यहां विकास गतिविधियां लगभग ठप थीं। धरना-प्रदर्शन और गोलीकांड जैसी घटनाएं आम थीं। गोरखपुर का इंसेफलाइटिस भी लगातार बच्चों को निगल रहा था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और बदलते भारत में यूपी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ के निवेश जमीन पर उतर चुके हैं। बेहतर कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सुरक्षित कारोबारी माहौल ने प्रदेश को मॉडल स्टेट बना दिया है।

सीएम ने कहा, “आज अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर यूपी देश में उदाहरण बन चुका है। किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया गया और सभी को उचित मुआवजा मिला है।” इन्फ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने कहा कि देश के 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे यूपी में हैं। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सर्वाधिक एयरपोर्ट, सबसे अधिक मेट्रो सिटी और जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रदेश के बदलते स्वरूप के प्रमाण हैं। साथ ही देश की पहली रैपिड रेल और पहली इन्लैंड वाटरवे भी यहीं है। “अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले इस प्रदेश में 15 लाख करोड़ के निवेश से 1.5 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं। गीडा में ही 40 हजार लोग काम पा चुके हैं,” उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि गीडा में प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री और कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी नई सुविधाएं जल्द ही शुरू होंगी। गोरखपुर-बस्ती मंडल के तकनीकी कॉलेजों के छात्रों को प्रदर्शनी का भ्रमण कराने का सुझाव भी उन्होंने दिया। गीता प्रेस को भी 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिससे धर्म और संस्कृति का प्रसार होगा।

उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और युवाओं के लिए रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। ट्रेड शो में 80 देशों के लोगों का आना यूपी की बढ़ती पहचान का प्रमाण है।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि यूपी की पहचान अब माफिया से नहीं, बल्कि माफियाओं को कुचलने वाले बुलडोजर से है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। गीडा में 6139 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है जिससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे।

सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि अयोध्या में धर्म ध्वजा फहरने के बाद नया युग आरंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि गीडा का टर्नओवर 8000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और यहां 50 हजार लोग रोजगार पा रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर की 300 प्रतिशत ग्रोथ रेट को ऐतिहासिक बताया।