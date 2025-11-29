सिस्टम पर सवाल: रेलवे में तत्काल का भी अकाल, 40 प्रतिशत टिकट दलालों के हाथ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले बुक होने वाला तत्काल टिकट का भी अकाल पड़ गया है। आरक्षण काउंटर पर 20 घंटे पहले लाइन लगाने के बाद भी कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। रेलवे के काउंटरों से किसी तरह सिर्फ एक कन्फर्म टिकट निकल रहा है। दूसरा टिकट ही वेटिंग हो जा रहा।

शेष टिकट दलाल पलक झपकते (एक मिनट के अंदर) बुक कर ले रहे। ट्रेनों का लगभग 40 प्रतिशत टिकट तत्काल के रूप में दलालों के हाथ चला जा रहा। जनरल कोटे के 50 प्रतिशत आरक्षित टिकट 60 दिन पहले टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही बुक हो जा रहे। बाकी दिनों में यात्री वेटिंग टिकट के लिए जूझ रहे। अंत में नो रूम (वेटिंग टिकट की बुकिंग भी बंद) हो जा रहा है।

सुबह दस बजे तत्काल टिकट के लिए एक दिन पहले शाम चार बजे से ही आरक्षा कार्यालय पर लाइन लगनी शुरू हो जा रही। दूर-दराज गांवों से लोग आते जाते हैं और सूची में नाम दर्ज करते जाते हैं। कुछ आरक्षण कार्यालय के सामने ही ठहर जाते हैं। कार्यालय के सामने मच्छरदानी लगाकर सो जाते हैं।

कई स्टेशन परिसर में रात भर जगते हैं। एक दिन पहले गुरुवार को गोरखपुर आरक्षण काउंटर पर यात्री तत्काल टिकट के लाइन में लगने वाली सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आपस में भिड़ गए। अब तो यह रोज की कहानी हो गई है। रात भर जागने और 20 घंटे के इंतजार के बाद भी हाथ में वेटिंग टिकट ही आ रहा है।

जानकारों का कहना है कि अब तो यह वर्ष पर्यंत की कहानी हो गई है। त्योहारों के बाद विशेषकर छठ बाद स्थिति और खराब हो जाती है। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। परेशानी फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात आदि जाने वाली ट्रेनों में किसी भी श्रेणी का कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। लोग तत्काल टिकट की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लग रही है।



रेलवे के सिस्टम में दलालों की सेंधमारी

सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) की टिकटिंग व्यवस्था पूरी तरह धड़ाम हो गई है। टिकटों के अवैध कारोबारी व्यवस्था में पूरी तरह सेंध लगा चुके हैं। उनके साफ्टवेयर रेलवे के सिस्टम से तेज गति से कार्य कर रहे हैं। रेलवे काउंटरों पर बैठे रेलकर्मी जहां एक मिनट में एक कन्फर्म टिकट बुक कर रहे हैं, वहीं दूर दराज शहरों, कस्बों और गांवों में बैठे कारोबारी छह से 12 कन्फर्म टिकट बुक कर ले रहे हैं।