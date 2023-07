प्रधानमंत्री के आगमन पर सुरक्षा-व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। सोमवार को दिल्ली से आए एसपीजी के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के बाद सुरक्षा-व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। गीताप्रेस व रेलवे स्टेशन पर एसपीजी की देखरेख में तैयारी व सघन चेकिंग चल रही। पीएम के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था में आठ एसपी समेत 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी है जो बुधवार की सुबह तक गोरखपुर पहुंच जाएंगे।

गोरखपुर में पीएम मोदी के आगमन पर एसपीजी ने संभाली सुरक्षा की कमान, आज पहुंच जाएगी फोर्स

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : प्रधानमंत्री के आगमन पर सुरक्षा-व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। सोमवार को दिल्ली से आए एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के बाद सुरक्षा-व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। गीताप्रेस व रेलवे स्टेशन पर एसपीजी की देखरेख में तैयारी व सघन चेकिंग चल रही। पीएम के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था में आठ एसपी समेत 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी है, जो बुधवार की सुबह तक गोरखपुर पहुंच जाएंगे। एयरफोर्स स्टेशन से गीताप्रेस की दूरी 8.50 किलोमीटर है। इसमें 2.50 किलोमीटर सघन आबादी है। एयरफोर्स स्टेशन से गीताप्रेस तक सुरक्षा-व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसको लेकर अधिकारी तीन दिन से मंथन कर रहे हैं। एसपीजी अधिकारियों ने तैयार किया सुरक्षा का खाका मंगलवार को एसपीजी अधिकारियों ने गीताप्रेस व रेलवे स्टेशन पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों संग बैठक की। सुरक्षा-व्यवस्था के तैयार खाका पर चर्चा करने के साथ ही उसी के अनुसार सारी तैयारी करने के निर्देश दिए। गीताप्रेस में टीम अपनी देखरेख में तैयारी करा रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तक यहां बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बुधवार को एटीएस व एनएसजी के कमांडो भी गोरखपुर पहुंच जाएंगे। होटल में ठहरे बाहरी लोगों का सत्यापन कर रही पुलिस होटल में ठहरे बाहरी लोगों का पुलिस सत्यापन कर रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यह तैयारी चल रही है। मंगलवार को एसपीजी टीम ने पीएम के रूट का निरीक्षण किया। चप्पे-चप्पे पर रहेगी फोर्स: एयरफोर्स स्टेशन से गीताप्रेस व रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर एक दिन पहले ही फोर्स तैनात कर दी जाएगी। सुरक्षा-व्यवस्था में आठ एसपी, आठ एडिशनल एसपी, 22 सीओ, 40 इंस्पेक्टर, 190 दारोगा, 1500 सिपाही, तीन कंपनी पीएसी, तीन कंपनी अर्द्धसैनिक बल, एटीएस, एनएसजी कमांडो व स्नाइपर की ड्यूटी लगी है।

Edited By: Abhishek Pandey