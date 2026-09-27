गोरखपुर में सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को कुचला, दोनों की मौत

संवाद सूत्र, पीपीगंज। गोरखपुर-सोनौली हाईवे पर रविवार अपराह्न तीन बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को ठोकर मारने के बाद कुचल दिया। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, गंभीर रूप से घायल पत्नी ने जंगल कौड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद ट्रक लेकर चालक कैंपियरगंज की ओर फरार हो गया। पुलिस ट्रक की तलाश में जुटी है।

यह हादसा पीपीगंज थाना क्षेत्र में वन विभाग की चौकी के पास हुआ। मखनहा गांव के टोला रबेलिया निवासी 40 वर्षीय राजकुमार यादव उर्फ राजू अपनी पत्नी 35 वर्षीय रम्भा देवी के साथ बाइक से कैंपियरगंज क्षेत्र के इंदरपुर जा रहे थे। उनका 12 वर्षीय बेटा आदर्श तबीयत खराब होने के कारण मामा के साथ दूसरी बाइक से आगे निकल गया था।

दंपती पीछे से बाइक लेकर जा रहे थे। पीपीगंज बाईपास मार्ग पर वन विभाग चौकी के सामने पहुंचे थे कि पीछे से आए ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मारते हुए दोनों को रौंद दिया। सूचना पर पीपीगंज पुलिस और क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अनुराग सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजकुमार यादव फर्नीचर मिस्त्री थे।