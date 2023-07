सैनिक ने 7 साल पहले किया था प्रेम विवाह, अब कर रहा दहेज की डिमांड; पूरी न होने पर तय की दूसरी शादी

प्रेम विवाह करने वाले सैनिक ने दहेज के लिए पत्नी को छोड़ दिया है। आरोप है कि सात वर्ष पहले शादी करने के बाद किराये पर कमरा लेकर साथ रहता था। छह माह पहले उसने युवती को छोड़ दिया और किराया भी नहीं दे रहा है। युवती की शिकायत पर चिलुआताल थाना पुलिस दहेज उत्पीड़न व धमकी देने का मुकदमा दर्ज जांच कर रही है।

सैनिक ने 7 साल पहले किया था प्रेम विवाह, अब कर रहा दहेज की डिमांड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : प्रेम विवाह करने वाले सैनिक ने दहेज के लिए पत्नी को छोड़ दिया है। आरोप है कि सात वर्ष पहले शादी करने के बाद किराये पर कमरा लेकर साथ रहता था। छह माह पहले उसने युवती को छोड़ दिया और किराया भी नहीं दे रहा है। 7 साल पहले किया था प्रेम विवाह युवती की शिकायत पर चिलुआताल थाना पुलिस दहेज उत्पीड़न व धमकी देने का मुकदमा दर्ज जांच कर रही है। युवती पीपीगंज की रहने वाली है। चिलुआताल थाना पुलिस को उसने तहरीर दी है कि सात वर्ष पहले संझाई गांव के रहने वाले चंदर ने उससे प्रेम विवाह किया। उसके बाद किराये पर कमरा लेकर साथ रहता था। ससुराल ले जाने की बात कहने पर टाल देता था। सेना में भर्ती होने के बाद करने लगा दहेज की मांग तीन वर्ष पहले सेना में भर्ती होने के बाद के बाद वह दहेज की मांग करने लगा। विरोध करने पर पीटता है, कहता है कि जब तक दहेज नहीं लाओगी साथ नहीं रखूंगा। छह माह से कमरे का किराया भी नहीं दे रहा है। दहेज के लिए नवंबर में दूसरी जगह शादी तय कर लिया है। एसपी नार्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी।

