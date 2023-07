Tomato Price Hike: नेपाल में नहीं थम रही टमाटर की तस्करी, महराजगंज में प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा

टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में टमाटर की तस्करी का खेल भी जारी है। नेपाल से तस्करी कर लाया गया टमाटर पिछले दिनों भी पकड़ा गया था। एक बार फिर से महराजगंज के तहसील प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने पिकअप पर लदे तस्करी के टमाटर के साथ ही 15 बंडल कपड़ा भी पकड़ा। जिसे ठूठीबारी कस्टम को सौंप दिया।

नेपाल में नहीं थम रही टमाटर की तस्करी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महराजगंज, जागरण संवाददाता। नेपाल सीमा से टमाटर की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार की देर रात बरगदवा गांव के उत्तर नेपाल बार्डर से सटे तस्करी का टमाटर लदी पिकअप प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा। तस्करों की तलाश में दूसरा पिकअप भी पकड़ा गया। उस पर 15 बंडल कपड़ा लदा था। कपड़ा नेपाल भेजने की तैयारी थी। बरामद सामान ठूठीबारी कस्टम को सौंप दिया गया है। कुछ दिन पहले भी तस्करी का टमाटर पकड़ा गया था। यह है मामला नायब तहसीलदार विवेक कुमार श्रीवास्तव ने देर रात पुलिस टीम के साथ बरगदवा गांव निवासी सब्जी व्यवसायी कुददूस के घर पर छापेमारी की। वहां नेपाल से लाया गया एक पिकअप टमाटर बरामद हुआ। मौके पर मौजूद चालक शमशेर निवासी बरगदवा को हिरासत में ले लिया गया। करीब आधा घंटा बाद दूसरी छापेमारी मलखा मुर्गी फार्म पर की गई। वहां नेपाल भेजने के लिए पिकअप पर लदा 15 बंडल कपड़ा बरामद हुआ। मौके से तस्कर फरार हो गए। थानाध्यक्ष बरगदवा दिनेश कुमार ने बताया कि कस्टम विभाग ठूठीबारी की ओर से मामले में कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Pragati Chand