गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्टाइपेंड के साथ मिलेगी कौशल विकास की ट्रेनिंग, 400 लोगों के लिए चयन की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय अपने विद्यार्थियों के रोजगारोन्मुखी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। कौशल विकास का एक ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाने जा रहा है, वह स्टाइपेंड के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण, स्टाइपेंड और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों के चयन को पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

इस पहल के अंतर्गत लगभग 400 विद्यार्थियों का चयन कर विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को आठ हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। इस तरह से कुल 32 लाख रुपये की धनराशि विद्यार्थियों में वितरित की जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 70 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों को प्लेसमेंट के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

विश्वविद्यालय यह कार्यक्रम हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के संयुक्त तत्वावधान में मैपिंग स्किल्स टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से संचालित कर रहा है। गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रो. अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के इच्छुक विद्यार्थियों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी कर पात्र विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया जाएगा।