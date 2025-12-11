Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर के पिपराइच में SIR का लक्ष्य पूरा, जिले की कुल प्रगति पहुंची 99.82 प्रतिशत

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    गोरखपुर के पिपराइच में एसआईआर का लक्ष्य पूरा हो गया है, जिससे जिले की कुल प्रगति 99.82 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इस उपलब्धि से क्षेत्र में विकास कार्यों ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआइआर अभियान का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। 36 लाख मतदाताओं में से बुधवार की शाम चार बजे तक 99.5 प्रतिशत गणना प्रपत्रों को न सिर्फ भर लिया गया, बल्कि उनका डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि गुरुवार दोपहर तक 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे तेज प्रगति पिपराइच विधानसभा में दर्ज की गई है, जहां 100 प्रतिशत प्रपत्रों की फीडिंग पूरी हो चुकी है। वहीं चिल्लूपार में 99.82 प्रतिशत और अन्य सभी विधानसभाओं में 98 से 99 प्रतिशत तक फीडिंग पूरी हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार सभी विधानसभा क्षेत्रों में डेटा की अंतिम जांच जारी है ताकि किसी भी बूथ पर त्रुटि न रह जाए।
    मतदाता सूची के इस व्यापक पुनरीक्षण अभियान में बड़ी संख्या में एएसडी (अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृतक व डुप्लीकेट) वोटरों के नाम भी चिन्हित हुए हैं। अब तक 17.53 प्रतिशत, यानी 6.31 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का निर्णय हो चुका है।

    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार की देर शाम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की प्रगति की समीक्षा की थी। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि जिन बूथों पर 25 प्रतिशत से अधिक एएसडी वोटर पाए गए हैं, वहां दोबारा गहन सत्यापन कराया जाए।

    जिले में ऐसे बूथों की संख्या करीब 200 है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत सिंह ने बताया कि इनमें खजनी, बांसगांव, शहर और ग्रामीण विधानसभाओं के बूथों की संख्या सबसे अधिक है। संबंधित बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वे एक-एक वोटर की सही जानकारी का सत्यापन करें।

    बीएलओ के साथ बीएलए को भी मिलेगी एएसडी वोटरों की सूची
    विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआइआर अभियान के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित पर्यटन भवन के सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत सिंह ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर बीएलओ द्वारा मतदाताओं के आंकड़ों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर के लालडिग्गी क्षेत्र में बनेगा आधुनिक पांच मंजिला काम्प्लेक्स, 34.47 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

    इसके तहत एएसडी श्रेणी (अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृतक व डुप्लीकेट) के मतदाताओं की पहचान तेजी से की जा रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करना बेहद आवश्यक है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 11 दिसंबर 2025 गणना प्रपत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि है। इसलिए, सभी मतदाताओं से अपील है कि वे प्राप्त गणना प्रपत्र को शीघ्रता से भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध कराएं।

    उन्होंने बताया कि बीएलओ और राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ संयुक्त बैठक कर उन्हें एएसडी मतदाताओं की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे सत्यापन प्रक्रिया और तेज हो सके। सभी दलों से आग्रह किया गया कि वे अपने–अपने बीएलए को इस संबंध में तत्काल अवगत कराएं, ताकि वे समय पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें।