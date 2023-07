Sawan 2023 में श्रद्धालुओं को रेलवे का तोहफा, कल से गोरखपुर से देवघर के बीच चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन

Sawan 2023 में रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्वांचल के श्रद्धालुओं के लिए कल से गोरखपुर से देवघर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन के 1 सितंबर तक चलाने की घोषणा रेलने की तरफ से की गई है। इसमें साधारण द्वितीय श्रेणी के 13 कोच लगाए जाएंगे।

कल से गोरखपुर से देवघर के बीच चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। पवित्र सावन माह में बाबा धाम देवघर जाने वाले पूर्वांचल के श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। लोगों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर से देवघर के बीच 2 जुलाई से 1 सितंबर तक श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार साधारण द्वितीय श्रेणी के 13 कोच लगाए जाएंगे। देवघर जाने वाले लोग कुल 61 फेरा में चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये है शेड्यूल 05028 गोरखपुर-देवघर स्पेशल 02 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रतिदिन गोरखपुर से रात 08:00 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन चौरी चौरा, देवरिया, भटनी, मैरवा, सिवान और छपरा होते हुए दूसरे दिन सुबह 12:40 बजे देवघर पहुंचेगी।

05027 देवघर-गोरखपुर स्पेशल 03 जुलाई से 01 सितम्बर तक प्रतिदिन देवघर से शाम 06:50 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन भागलपुर, बेगूसराय, बरौनी, हाजीपुर, छपरा, भटनी, देवरिया और चौरी चौरा होते हुए दूसरे दिन 11:20 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। सात जुलाई को मुंबई जाएगी एसी स्पेशल मुंबई जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर के रास्ते छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चल रही समर एसी स्पेशल को एक और फेरा में चलाने का निर्णय लिया है। 05063 नंबर की छपरा- लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल 7 जुलाई को पूर्व निर्धारित समय और ठहराव के अनुसार चलाई जाएगी। 9 जुलाई को यह ट्रेन वापस होगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार इस ट्रेन में एसी इकोनामी के 18 कोच लगाए जाएंगे। 1 व 8 को महबूब नगर जाएगी एसी स्पेशल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पहले से चल रही 05303/05304 नंबर की गोरखपुर-महबूबनगर-गोरखपुर समर स्पेशल ट्रेन को दो और फेरा में चलाने की घोषणा की है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार गोरखपुर-महबूबनगर स्पेशल एक और 8 जुलाई को तथा महबूबनगर-गोरखपुर स्पेशल तीन और 10 जुलाई को पूर्व निर्धारित समय, मार्ग, ठहराव के आधार पर दो अतिरिक्त फेरा में चलाई जाएगी। इस ट्रेन में भी एसी इकोनामी के 18 कोच लगाए जाएंगे।

