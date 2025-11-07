Gorakhpur News: पारिवारिक विवाद में उलझी शकुंतला की मौत, पुलिस कर रही जांच
गोरखपुर के पोहिला गांव में शकुंतला देवी की रहस्यमय मौत हो गई। पोस्टमार्टम में चोट के निशान नहीं मिले, बिसरा सुरक्षित रखा गया है। विदेश से लौटे पति राकेश साहनी ने जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस भाई और उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। कमरे में सामान बिखरा मिला था, लेकिन चोरी का कोई संकेत नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, बड़हलगंज। पोहिला गांव की शकुंतला देवी (45) की रहस्यमय मौत के बाद गुरुवार को मुक्तिपथ पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी बाहरी चोट का निशान नहीं मिला।
डॉक्टर ने बिसरा सुरक्षित किया है। विदेश से लौटे पति राकेश साहनी ने दावा किया है कि उनकी पत्नी की हत्या पारिवारिक जमीन विवाद के कारण की गई है।भाई व उसकी पत्नी से पुलिस पूछताछ कर रही है।
दुबई में नौकरी करने वाले राकेश साहनी गुरुवार की सुबह घर लौटे।उन्होंने बताया कि चार दिन पहले शकुंतला से फोन पर बात हुई थी। शकुंतला ने कहा था जमीन का बंटवारा नहीं हुआ तो मुझे मार देंगे।राकेश ने कहा कि उन्होंने पत्नी को आश्वस्त किया था कि वह जल्द लौटेंगे,लेकिन तब तक उसकी मौत की खबर मिल गई।
उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे ही एक भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अगर फोन काल रिकार्ड चेक कर ले, तो सब सामने आ जाएगा। घटना के बाद पुलिस ने एक महिला और उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।
थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने कहा,तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी।अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान नहीं हैं।सीओ दरवेश कुमार ने कहा कि हर एंगल से जांच की जा रही है।
बिखरा था कमरे का सामान:
बुधवार की सुबह शकुंतला का शव बेड पर पड़ा मिला। अलमारी खुली थी और सामान बिखरा था,लेकिन शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले।दोनों हाथों में अंगूठी और पायल मौजूद थी,इससे चोरी की आशंका कमजोर मानी जा रही है।फोंरेंसिक और डाग स्क्वाड़ टीम ने सघन जांच की,लेकिन कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला।
