Gorakhpur News: पारिवारिक विवाद में उलझी शकुंतला की मौत, पुलिस कर रही जांच

संवाद सूत्र, बड़हलगंज। पोहिला गांव की शकुंतला देवी (45) की रहस्यमय मौत के बाद गुरुवार को मुक्तिपथ पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी बाहरी चोट का निशान नहीं मिला। डॉक्टर ने बिसरा सुरक्षित किया है। विदेश से लौटे पति राकेश साहनी ने दावा किया है कि उनकी पत्नी की हत्या पारिवारिक जमीन विवाद के कारण की गई है।भाई व उसकी पत्नी से पुलिस पूछताछ कर रही है। दुबई में नौकरी करने वाले राकेश साहनी गुरुवार की सुबह घर लौटे।उन्होंने बताया कि चार दिन पहले शकुंतला से फोन पर बात हुई थी। शकुंतला ने कहा था जमीन का बंटवारा नहीं हुआ तो मुझे मार देंगे।राकेश ने कहा कि उन्होंने पत्नी को आश्वस्त किया था कि वह जल्द लौटेंगे,लेकिन तब तक उसकी मौत की खबर मिल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें