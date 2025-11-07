नौकरानी के बेटे ने रिटायर्ड प्रोफेसर के घर से चुराए थे 30 लाख के गहने, ऐसे हुआ पर्दाफाश
एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर के घर से 30 लाख रुपये के गहने चोरी हो गए। जांच में नौकरानी का बेटा शामिल पाया गया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गहने बरामद कर लिए हैं। यह घटना सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देती है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सेवानिवृत्त प्रोफेसर के भरोसे को तोड़ते हुए नौकरानी के बेटे ने ही घर में चोरी की साजिश रच डाली। कैंट पुलिस ने 32 लाख की चोरी का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है।पकड़े गए आरोपियों में रामगढ़ताल क्षेत्र के भरवलिया बुजुर्ग निवासी मोनू गौड़ उर्फ बाबा नायक व चौरीचौरा के हसन खान शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 30 लाख रुपये के सोने के गहने और 1.98 लाख रुपये बरामद हुए।
एसपी सिटी अभिनव त्यागी व सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने गुरुवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि दाउदपुर में रहने वाली सरोज श्रीवास्तव,डीएवी डिग्री कालेज से सेवानिवृत्त हुई हैं। चार दिन पहले बेंगलुरु में रहने वाले अपने बेटे के पास गई थीं।
इस दौरान मोनू, जिसकी मां पिछले 20 वर्षों से प्रोफेसर के घर पर नौकरानी के रूप में काम करती थी, ने अपने साथी हसन के साथ घर में चोरी की योजना बनाई। दोनों ने रात में कटर मशीन से ताला तोड़ा, अलमारी को काटकर उसमें रखे करीब 30 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने और दो लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए।
वारदात के बाद दोनों ने घर में बैठकर शराब पी और जुआ खेला, फिर गहने लेकर निकल गए।घटना की जानकारी दो नवंबर को तब हुई जब केयरटेकर ने घर का दरवाजा टूटा देखा।सूचना मिलने पर सरोज श्रीवास्तव अगले दिन बेंगलुरु से घर पहुंचीं। कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर सीसी कैमरा फुटेज खंगालना शुरू किया। फुटेज में दो युवक बैग लेकर घर से निकलते दिखे।
इसके बाद पुलिस ने मोनू गौड़ को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर चौरीचौरा के चौरा गांव में रहने वाले हसन खान को भी दबोच लिया।पूछताछ में आरोपितों ने अपना जुर्म स्वीकार किया उनकी निशानदेही पर चोरी हुए 30 लाख रुपये कीमत के गहने और 1.98 लाख रुपये नकद बरामद किए।
मोनू ने कि वह घर के हर कोने से परिचित था और चार घंटे तक भीतर रहकर चोरी की।एसपी सिटी ने बताया कि मोनू पर पहले से छह और हसन पर चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया है।
प्रोफेसर ने जताया पुलिस को आभार
सेवानिवृत्त प्रोफेसर सरोज श्रीवास्तव ने पुलिस लाइन पहुंचकर एसपी सिटी अभिनव त्यागी और सीओ कैंट योगेंद्र सिंह समेत पूरी टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि चार दिन में पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करके भरोसा बढ़ाया है।
