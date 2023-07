Sawan Somwar 2023: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी आस्था, भक्तों ने किया जलाभिषेक; देखें- तस्वीरें

Sawan Somwar 2023 महानगर के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों का रेला लगा है। भोर से ही मंदिर में पहुंचकर शिव भक्तों ने जल व दूध का अभिषेक कर भगवान शिव से मंगलकामना की। युवा भक्तों ने जलाभिषेक के बाद मेले का आनंद उठाते हुए जमकर सेल्फी भी ली। इस दौरान सभी मंदिर हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंजते रहे।

शिव मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। -जागरण

